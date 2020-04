Na pět etap rozdělila vláda postupné zprovozňování podnikatelských činností. Autobazary, řemesla s provozovnou či farmářské trhy budou moci opět fungovat už od pondělí 20. dubna, ale třeba kadeřnice, kosmetičky či maséři dostanou šanci vrátit se do práce až 25. května.

V tento za více než měsíc vzdálený termín mají otevřít i restaurace a hospůdky, ale jen pokud mají letní předzahrádku obsluhovanou přes prodejní okénko. Na klasické otevření vnitřních prostor si totiž mají počkat dokonce až do 8. června, kdy by měly jít do provozu také hotely.

Složitý plán postupného otevírání nemá podle podnikatelů logiku a mnozí nechápu, podle jakých kritérií se vláda řídila. Podobně nechápavý pohled na nejnovější opatření mají i odborníci, kteří návrh s pěti termíny považují rovněž za nedomyšlený.

„Vláda si naprosto protiřečí – před Velikonocemi otevřela hobby markety, tedy obchody s velkou plochou, teď pro změnu otevírá ty nejmenší a není jasné, na základě jaké analýzy takto postupuje,“ upozorňuje Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Stalo se podle něj smutným zvykem vlády, že v návrhu chybí jasná a smysluplná pravidla, jak při otevírání a provozu přesně postupovat. Místo skutečně pomoci tak zase zvýšila nejistotu a pochyby, jak vlastně mají podnikatelé dál postupovat.

„Některá rozhodnutí nedávají žádnou logiku – proč je přijatelné sedět s cizím člověkem hodinu v autě v rámci autoškoly, ale je nepřijatelné jít s vlastní rodinou na oběd do restaurace?“ diví se Tomáš Prouza.

Podobně kritický je i prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Ten sice oceňuje, že vláda přišla s návrhem, jak by se měly v následujících týdnech postupně otevírat obchody, služby a gastronomická zařízení, nicméně i on ho považuje za nedotažený.

„Domníváme se, že by tempo rozvolňování mohlo být rychlejší. Je chybou, že vláda svou představu zveřejnila až na tiskové konferenci, čímž znemožnila věcnou diskusi, ve které by podnikatelé mohli upozornit na mnoho nejasností a nedomyšleností, které tento vládní návrh obsahuje,“ míní Vladimír Dlouhý.

Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven, pak k pětietapovému opatření dodává, že částečné otevření na konci května a úplné začátkem června bude pro řadu podniků pozdě. Pro většinu hospod a restaurací to totiž znamená tři měsíce bez jakýchkoliv příjmů.

„Věříme, že za splnění jasných hygienických a dalších pravidel by mohly hospody a restaurace otevřít i dříve. I proto jsme se zapojili do iniciativy Hospodářské komory a dalších partnerů, jejímž cílem je připravit pravidla pro bezpečné otevírání gastronomických podniků pokud možno v dřívějších termínech, než na konci května,“ říká Martina Ferencová.

Anketa mezi živnostníky: Jak hodnotíte plán na postupné zprovozňování podnikatelských činností?

Daniel Maceček, hospodský, Znojmo

Beru to jako nucený plán od vlády po tlaku opozice a myslím si, že termíny jsou jen orientační, aby prostě byl plán. Moc mu zatím nevěřím a myslím si, že otevírání se konkrétně u hospod ještě protáhne.

Renata Kolářová, pedikérka, Svitavy

Zveřejnění postupného uvolňování je pro mě velké zklamání, tedy spíše šok. Téměř čtvrt roku zavřená provozovna, ne-li déle. Provozuji pedikúru, běžně pracuji v rukavicích a roušce, tři druhy desinfekce jsou samozřejmostí, v provozovně je vždy jen jeden klient. Hodili všechny služby do jednoho pytle. Celkově mi ten řád otvírání škol, obchodů, restaurací přijde nelogický.

Pavel Kukula, majitel prodejny povlečení, Brno

Proč pro spravedlivější uvolňování zákazu prodeje vláda nevyužívá data z EET, kde je přesný údaj o počtu plateb provozovny, ze které se dá odvodit denní návštěvnost? V nadnárodních řetězcích se prodává sortiment obchodů, kterým je prodej zakázán. Přitom denní návštěvnost je tam v řádech tisíců lidí. U nás byla návštěvnost v únoru v průměru 12 platících zákazníků denně na 70m2 plochy.

Stanislav Vícha, cukrář, České Velenice

Termín 8. června je pro nás i v souvislosti s uzavřenými hranicemi velký problém. Zahraniční hosté tvoří 60% zákazníků naší cukrárny. Oddalování znovuotevření znamená těžší návrat do původního běžného provozu. Budeme se ze všech sil snažit o zachování provozu cukrárny, ale mám obavy, že bez pomoci státu se asi blíží ukončení našeho podnikání.

Jiří Mareš, řemeslník, Praha

I když vláda přímo nezakázala provozování drobných řemeslných činností, jsem dotčen sníženou poptávkou. Podnikání oficiálně pokračuje, ale jedu na deset procent.

Martina Houšková, masérka, České Budějovice

Co pro mne znamená, že mohu obnovit svou živnost až 25.5.? Jsem nucena být další měsíc bez prostředků, přijde mi to přehnané. Pracuji jako masérka a kontakt je vždy já plus 1 klient. Myslím, že by se mělo více důvěřovat lidem, kteří sami zváží, kdy budou chtít takovou službu, stejně tak, zda použijí roušku nebo ne.

Renáta Kalabzová, kadeřnice, Šťáhlavy

Mám malé kadeřnictví a pedikúru. Otevřít smíme až 25.5. A co máme dělat? Budeme mít zavřeno dva a půl měsíce a jediná pomoc od státu je Pětadvacitka? Když zaplatíme nájem provozovny, zálohy na vodu a energie, nic nám nezbyde. Z čeho máme žít? Stát nám nařídil zavřít, my to musíme respektovat, tak by měl stát nést náklady.

Alice Matýsková, lektorka cizích jazyků, Opava

Nevím, kdy budu moci pokračovat, protože obor mé pracovní činnosti neumím zařadit do uvedeného plánu. Nevím, kdy firmy umožní lektorům výuku jazyků, také učím na univerzitě třetího věku, což evidentně bude pokračovat až v září 2020. Několik týdnů čekám na vratku daně, přitom DP jsem podala v únoru. Jsem samoživitelka, mám dvě děti, na ošetřovné nedosáhnu, jsou ve věku 13 a 16 let. Jsem téměř bez peněz.

Miroslav Lipavský, pořadatel kulturních akcí, Dolní Újezd

Velice kladně hodnotím jakýkoliv plán. Přece si nemůžete půjčovat, když nevíte, jestli a kdy budete schopni vykonávat činnost. Tedy je dobře, že existuje určitá úvaha, jak postupovat a podle toho se předběžně přizpůsobit. I když vše přichází s dlouhým zpožděním. Zároveň mě ale mrzí dlouhé prodlevy v podpoře OSVČ, které jsou sice papírově vypsány a přislíbeny, ale fyzicky stále nejsou realizovány.