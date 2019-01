Česká Třebová - Ve středu byla ve městě, s nímž je železnice neodmyslitelně spjata, podepsána významná obchodní smlouva mezi akciovými společnostmi CZ Loko a ČD Cargo, zastoupenými generálními řediteli Josefem Bártou a Josefem Bazalou.



Českotřebovská firma, která má však pobočky i v Nymburce a Jihlavě a zaměstnává skoro šest set lidí, se stala vítězem tendru na obnovu 30 dieselových lokomotiv řady 753 známých pod názvem „Brejlovec“. Zakázka má hodnotu téměř jedné miliardy korun, financována bude prostřednictvím ING Leasing.

Kontrakt bude rozložen do tří let: ještě letos se bude modernizovat pět lokomotiv, za rok dvanáct a v posledním období třináct. Lokomotivy projdou celkovou modernizací, nové bude vše nad hlavním rámem, tedy například motor-alternátor, pomocné pohony, chlazení, kabina strojvedoucího i řízení lokomotivy. Takzvané „Brejlovce“ se začaly vyrábět v 60. letech minulého století na základě rámu i pojezdu lokomotivy řady 751. První prototyp byl vyroben 28. listopadu 1968. Celkem jich bylo z podniku ČKD Sokolovo na české tratě dodáno 408 kusů. Rekonstruované stroje mají v provozu vydržet dalších 15 až 20 let.

„Pro nás jde o strategickou zakázku, která se stane páteří naší výroby. Přinese stabilizaci na několik let dopředu a umožní další rozvoj. Kapacitně jsme na její zvládnutí připraveni,“ uvedl generální ředitel CZ Loko Josef Bárta a pokračoval: „Naše firma proniká na zahraničí trhy, pracujeme v Itálii, Srbsku, Litvě, připravujeme kontrakt v Bělorusku, podepsaný již je v Ázerbáj〜džánu. Hlavní prioritou firmy je ale domácí trh, máme to štěstí, že první velký kontrakt ČD Cargo podepisuje právě v naší firmě. Můžeme slíbit, že ho beze zbytku naplníme, není to pro nás práce nová, těch lokomotiv jsme udělali už přes padesát, většina jich jezdí v Itálii.“

Modernizace bude pokračovat



Fakt, že lokomotivy řady 753 byly v závodu v poměrně vysokém počtu vyrobeny pro zahraniční trh a odzkoušeny, hodnotí pozitivně generální ředitel ČD Cargo Josef Bazala: „Jsme si jistí tím, co podepisujeme, je to přesně to, co Cargo potřebuje do svého vozového parku.“

Společnost, jež se loni v prosinci stala dceřinou společností Českých drah, chce v následujících pár letech do modernizace investovat tři miliardy korun. „V letošním roce zahajujeme tři hlavní investiční programy, toto je první, jenž dospěl do fáze realizace. Další bude modernizace třiceti elektrických lokomotiv řady 163 a modernizace nákladních vozů. Je to dobrá zpráva pro český průmysl, který se soutěží může zúčastnit a podílet se na obnově vozového parku,“ dodal Bazala. ČD Cargo vlastní asi 900 lokomotiv a 28 tisíc vagonů. (tz, miš)