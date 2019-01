Východní Čechy - Dražší pohonné hmoty zvýšily firmám náklady, což se následně projeví pravděpodobně také v jejich cenách.

Ilustrační obrázek | Foto: Archiv Hradeckého deníku

Není tajemstvím, že zvýšení cen pohonných hmot žádným firmám radost neudělalo. Navíc mají od příštího roku vzrůst také ceny plynu, vody, elektřiny…

Majitelé i zástupci námi oslovených firem se shodli. Ceny svých výrobků či služeb zřejmě zvýší. Každý však zatím čeká, jak zareaguje trh.

Například Hradecká pekárna nabízí na čtyři sta druhů výrobků a vozí je nejen do Hradce Králové a okolí, ale i Mladé Boleslavi či Prahy. „Ceny cukrářských výrobků jsme mírně upravili v listopadu, začátkem roku s dalšímí změnami nepočítáme. Jiné to je u pekařských výrobků. Tam uvidíme, co dovolí trh a obchodní řetězce,“ uvedl obchodní ředitel Hradecké pekárny Zdeněk Sláma.

Také Cukrářství Šmíd na Novém Hradci Králové uvažuje, že ceny cukrářského zboží zvýší. „Dva roky jsme ceny neměnili. Ale nyní se zdražuje vše – od pohonných hmot po vodu a také základní suroviny. V krajské metropoli patříme k nejlevnějším, ale náklady nám rostou. Každá firma má problémy. Zřejmě budeme muset ceny našich výrobků zvýšit, asi o korunu,“ řekl nám majitel cukrářství Antonín Šmíd.

„Vyčkáváme, práce nám ubylo. Je jasně vidět, že lidé nemají peníze, šetří se, kde to jde,“ povzdechl si majitel autodopravy Jan Mrázek z Hradce Králové. „Snížil jsem již počet autobusů, protože i firemních výletů a předvánočních zájezdů je minimum,“ poznamenal.