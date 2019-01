Východní Čechy - Bydlet „ve svém" a zadlužit se tak na léta, nebo raději v podnájmu, který vám ale patřit nikdy nebude? Češi výrazně inklinují k první variantě. Přesto nelze jednoznačně určit, která varianta je lepší. Kdy se vyplatí sáhnout po hypotéce a kdy být raději v pronájmu?

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock.com

Rozhodnutí, zda si pořídit vlastní bydlení, patří mezi ta nejdůležitější v životě. Žít ve svém, nebo v podnájmu? Odpověď se zdá být nasnadě – nemovitost v osobním vlastnictví je přece pokaždé lepší. Za tímto názorem si stojí 77 % Čechů, kteří se rozhodli pro bydlení ve vlastním. Vyplývá to z aktuálního výzkumu agentury Factum z března 2014. Přitom bydlení v pronájmu, kterému dává přednost téměř ¼ českých domácností, je pro velkou část světové populace naprosto běžné. Podívejme se se, jaké výhody a nevýhody přináší bydlení ve vlastním a bydlení v pronájmu. Co je vám bližší?

Bydlení ve vlastním

Bydlení ve vlastním je pro mnohé sen. Výhody jsou na první pohled zřejmé. Kromě toho, že investujete do vlastního a podle odborníků se tak zajišťujete na stáří, můžete nakládat s nemovitostí dle svých představ. Vlastnictví nemovitosti s sebou ale nese i své povinnosti – měli byste o ni pečovat, aby neztrácela na hodnotě. A to může stát nemalé náklady.

Nejlepší variantou je nemovitost získat darem od rodičů nebo zdědit. Málokomu se to ale poštěstí. Pokud nedisponujete dostatečnými finančními prostředky a přesto toužíte žít ve vlastním, k domovu vám otvírá cestu hypoteční úvěr, k němuž sahá v takové situaci většina lidí. Jeho maximální výše i měsíční splátky se počítají na základě vašich měsíčních příjmů a výdajů, přičemž běžně si lidé půjčují od několika set tisíc až po milionové částky. Hypotéka se sjednávána 5 – 40 let. Obecně platí, že čím déle splácíte, tím nižší sice máte měsíční splátky, ale o to více na úvěru přeplatíte. Naproti tomu krátká doba splácení sice stáhne úrokovou míru na minimum, o to vyšší na vás čeká měsíční splátka. Obdobně to funguje i s výší vlastních prostředků – čím více úspor pořízení nemovitosti použijete, tím nižší bude úroková sazba úvěru. Odborníci doporučují mít našetřeno alespoň 15 % z hodnoty nemovitosti. Pokud o hypotéce vážně přemýšlíte, mějte na paměti i rizika s ní spojená. Mezi ta hlavní patří ztráta zaměstnání a s ní spojená neschopnost splácet. Je proto vhodné mít nějakou finanční rezervu a tu ještě podpořit pojištěním neschopnosti splácet.

Máte li zájem o hypoteční úvěr, neváhejte si porovnat aktuální hypoteční sazby.

Bydlení v pronájmu

Mnoho lidí se obává téměř celoživotního závazku, který je s hypotékou spojen. V takových případech se nabízí možnost bydlet v pronájmu. Nevýhoda je citelná – nemovitost vám nikdy nebude patřit, své peníze investujete do někoho jiného. Na druhou stranu vám život v pronájmu v určitých ohledech usnadní život. Nejenže všechny větší opravy se delegují na pronajímatele, který je většinou proplatí, navíc máte usnadněnou cestu k případné změně bydliště. Snadno si poradíte i ve chvíli, kdy se vám sníží příjmy – jednoduše se přestěhujete do menšího bytu. Na druhou stranu nevýhodou jsou omezené možnosti přizpůsobit si bydlení svým představám, vše musíte řešit s pronajímatelem. Nepříjemným rizikem spojeným s bydlením v pronájmu je rovněž nečekané zvýšení nájmu či vystěhování. Jistoty jsou znatelně menší, než když bydlíte ve svém.

Přehledné srovnání

Bydlení ve vlastním Bydlení v pronájmu + Investice do vlastního + Větší svoboda a flexibilita + Možnost přizpůsobit si bydlení podle svého + Žádná starosti s údržbou a rekonstrukcí + Ceny nemovitostí dlouhodobě rostou + Ušetřené peníze můžete investovat jinak - Hypotéka je závazek na celý život - Riziko ukončení nájmu či zvýšení nájmu - Riziko neschopnosti splácet kvůli ztrátě příjmů - Peníze nejdou vám, ale pronajímateli

Hypotéka, nebo nájem - co zvolit?

K jaké variantě sáhnout záleží na mnoha faktorech. Klíčovým jsou pochopitelně finanční možnosti. Svou roli hraje také věk. Čím dříve začnete splácet hypotéku, tím déle si pak budete moci užívat život bez měsíčních poplatků. Se stoupajícím věkem se navíc snižuje i možnost získat hypotéku. Naproti tomu se mladým párům doporučuje začít nájemním bydlením – zejména tehdy, pokud nemají stabilní zaměstnání a neví, zda se v daném městě chtějí usadit.

Svou roli při rozhodování, jakou formu bydlení zvolit, hraje i lokalita. Úrokové sazby hypoték jsou sice napříč celou ČR stejné, ovšem o cenách nemovitostí a výši nájmů se to stejné říct nedá. Z finančního hlediska se vyplatí vzít si úvěr v místech, kde je výše nájmu přibližně stejná nebo vyšší jako splátka hypotečního úvěru. Například tržní nájemné v Ústí nad Labem je vyšší než měsíční splátka úvěru na 20 let. V takovém případě je vhodnější sáhnout po hypotéce. Koupit si vlastní bydlení se vyplatí i v Ostravě, kde se hypotéka zhodnotí už po osmi letech. Nejednoznačné je to v Brně, kde se tržní nájem pohybuje zhruba na stejné výši jako splátka hypotečního úvěru. Oproti tomu v Praze vyjde pronájem bytu o rozloze 68m2 přibližně o třetinu levněji, než kolik byste splatili na hypotéce. Právě proto je v metropoli tak velké množství nájemních bytů, které postupně nachází u lidí oblibu. Obecně platí, že pronájem je finančně výhodnější, pokud stojí o 25 - 30 % méně než splátka hypotéky navýšena o měsíční náklady na bydlení (fond oprav, pojištění apod.).

Na finálním rozhodnutí mají velký podíl i nefinanční kritéria – ať už osobní preference v otázce bydlení, životní plány (založení rodiny) či perspektiva budoucnosti (povýšení v zaměstnání). Zjednodušeně se ale dá říct, že pokud jste pracovně a životně zakotvili na jednom místě, vlastní bydlení má smysl. Na rozdíl od nájemních smluv vám totiž nabízí větší jistotu. Pokud jste ale často zvyklí cestovat za prací, je vhodnější pronájem, ve kterém můžete snadněji sbalit svůj život do krabic a odstěhovat se.

Pokud se rozhodnete pro investici do vlastního bydlení, začněte online srovnáním hypoték, které vám za pár minut navrhne tu nejlepší variantu.