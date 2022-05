Seriál natočený v prostoru Magenta Experience Center můžete zhlédnout na www.denik.cz a www.vlasta.cz.

Jestli něco umíte, řekněte o tom světu. Jak to uděláte, záleží na vás. Pište články na blog, sdílejte je na sociálních sítích, komentujte posty ostatních, natáčejte videa a povídejte si s lidmi.

Jasně, někteří o vás řeknou „Kam se zase cpe?“ nebo „Už zase vykládá, že umí šít, péct, dělat účetnictví, cvičit jógu.“ Nic na to nedejte, mluvte o sobě, buďte vidět a občas jděte klidně proti proudu. Protože je pořád lepší, když o vás budou lidi mluvit, než když po vás neštěkne ani pes.

Těžko u vás nakoupí někdo, kdo o vás v životě neslyšel. Jistě to znamená výšlap z komfortní zóny, ale věřte, dá se to přežít.

Důležitý je obsah, se kterým si lidé vaši značku spojí. Postováním náhodných selfíček, fotek roztomilých koťátek (nic proti kočkám) ještě nikdo osobní brand nevybudoval. Najděte si svůj styl a formu a toho se držte. Ale buďte vidět. A klidně občas postněte i svoje selfie, není to hrdelní zločin, a pokud váš partner nebo partnerka dovolí, přiberte je na selfíčko také.

Lidé chtějí vidět skutečné lidi, chtějí vědět, kdo je za produktem nebo službou, chtějí vidět trochu do „kuchyně“, vědět, kdo jste. Pokud chcete natáčet krátká videa o své živnosti, není třeba najímat televizní štáb a vizážistu.

Video můžete natočit na mobil a přitom klidně přiznejte, že nejste profesionální kameraman. Lidi totiž zajímá, jak jim pomůžete a co od vás mohou čekat.

Pár rad od Margarety

• Ujasněte si, co chcete a jste ochotni o sobě světu říct

• Zvažte, na koho svým osobním brandem cílíte, kdo je vaše cílovka

• Jak a kde budete svůj brand prezentovat na sítích, na blogu, v diskusních skupinách…

• Pravidelné příspěvky jsou klíčem k úspěchu

• Vykašlete se na to, co tomu řeknou lidi. Ti,které zajímá, co děláte, to ocení. Ti které zajímá něco úplně jiného, si vás vůbec nevšimnou a ti, co sami nic nedělají, vás pomluví.

