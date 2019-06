Ekologické vzdělávání pro děti připravují v SVČ Mozaika v Poličce

Polička - Projekt SVČ Mozaika s názvem Dědečkův dvoreček je určený pro děti z mateřských a základních škol, které si hravou formou mohou vyzkoušet, jaké to je, starat se o hospodářská zvířata či jak se správně chovat k přírodě. Do programu společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme" se přihlásili, aby za případnou výhru dětem připravili zajímavý výukový program.

V průběhu programu děti poznávají, jak žijí hospodářská zvířata na statku. „Projekt Dědečkův dvoreček je zaměřený především na děti z mateřských školek. Do programu Tesco jsme se přihlásili, abychom podpořili ekologické vzdělávání dětí,“ uvedla Irena Chroustovská z SVČ Mozaika Polička. Hravé aktivity žákům přiblíží různá hospodářská zvířata, proč je chovají a jakou péči potřebují. „Případnou výhru bychom využili na pokrytí cestovních nákladů a pořízení odměn pro děti,“ dodává Irena Chroustovská. SVČ Mozaika Polička prostřednictvím programu společnosti Tesco "Vy rozhodujete, my pomáháme" by s případnou finanční výhrou podpořilo činnost zaměřenou na ekologické vzdělávání.

Autor: Komerční sdělení