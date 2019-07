Co dělá z výčepního skutečného mistra svého řemesla? Musí vědět, jak se pivo vaří i skladuje, jak se postarat o výčepní techniku i pivní sklenice tak, aby zákazník dostal pivo v té nejlepší kvalitě. Musí také umět perfektně načepovat hladinku plzeňského ležáku. Především ale musí svou práci dělat s láskou a vášní pro pivo i pro své zákazníky.

V těchto disciplínách mezi sebou každoročně soutěží desítky výčepních z celé republiky, ti nejlepší z nich pak postupují z regionálních kol do celostátního finále, které se tradičně koná v Plzni. Letos jsme se společně s Pilsner Urquell rozhodli, že vás s finalisty soutěže seznámíme.

A protože víme, že mnoho lidí se do hospody kromě skvěle načepovaného piva vrací právě za svým oblíbeným výčepním, uspořádali jsme pro vás soutěž o nejsympatičtějšího mistra výčepního.

ZEPTALI JSME SE UCHAZEČŮ O FINÁLE NA TŘI SHODNÉ OTÁZKY:

1. Proč jsem se stal výčepním?

2. Co doporučuji hostům k pivu?

3. Čím umím své hosty pobavit?

Nejsympatičtější mistr výčepní 2019

Do pondělí 29. července do 12 hodin můžete hlasovat v ANKETĚ pod medailonky a podpořit svého favorita nebo favoritku. Výčepní s nejvyšším počtem hlasů pak postoupí do celostátního kola, které začne ve středu 31. července. V celostátním hlasování můžete vyhrát účast na finálovém večeru soutěže Pilsner Urquell Master Bartender, který se uskuteční 15. srpna v Plzni.

Filip Pádecký, 26 let, Turnov

Výčepní z Tankovny Plaudit není v soutěži žádným nováčkem. V minulosti patřil mezi finalisty a zážitků z provozu má nespočet. Vítězství by zapil společně s ostatními soutěžícími a posléze by to oslavil se svou rodinou.

Proč jsem se stal výčepním? Protože mám rád pivo přeci. Práce s lidmi mě baví.

Co doporučuji hostům k pivu? Další pivo ?, chuťovky a párovaná jídla.

Čím umím své hosty pobavit? Svým jedinečným humorem.

Eliška Rajchmanová, 29 let, Kutná Hora

Výčepní z restaurace V Ruthardce. Mezi finalisty se probojovala i v minulém roce a letos mezi ně patří znovu. U oslavy vítězství v soutěži by nesměli chybět kolegové, paní šéfová a také kamarádi s rodinou.

Proč jsem se stala výčepní? Líbí se mi vytvářet lidem úsměv na tváři a vidět spokojené výrazy, když si dají výborné s láskou načepované pivo.

Co doporučuji hostům k pivu? Určitě můžu doporučit vepřová medová žebra a mixed grill – tác s různými druhy mas (pikantní křidýlka, vepřová žebra, krkovice a slanina, k tomu chleba a salát coleslaw).

Čím umím své hosty pobavit? Svým jedinečným humorem.

Silvie Lélyová, 24 let, Hradec Králové

Výčepní v Hospodě Na Hradě. Do soutěže se přihlásila poprvé. Oslava vítězství podle Silvie musí být jedině s plzničkou v ruce.

Proč jsem se stal výčepním? Vždy jsem chtěla pracovat s lidmi.

Co doporučuji hostům k pivu? Náš vyhlášený bůček s křupavou kůrčičkou.

Čím umím své hosty pobavit? Netradičním humorem.