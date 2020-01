KOOPERATIVA NBL: Svitavští basketbalisté budou hájit třetí příčku ve sportovní hale na Folimance.

Ilustrační foto. | Foto: Eduard Hromadník

Středeční podvečer bude patřit nejvyšší soutěži basketbalistů. Svitavy se vydávají do Prahy, kde je sice čeká silný soupeř, ale po jejich posledních výsledcích by se měl bát spíše on.