Litomyšl – Triatlonisté se sešli na 36. ročníku Decimuže. V cíli jich bylo klasifikováno 124, všichni absolvovali 400 metrů plavání, 18 kilometrů na kole a 4200 metrů běhu.

Šestatřicet let, to je pěkná sportovní tradice. Pořadatelé Decimuže – Memoriálu Huberta Stratílka ml. po takovou dobu zvou všechny vyznavače plavání, cyklistiky a běhu vždy poslední srpnový pátek do Litomyšle, aby tam poměřili svoje síly s početným polem soupeřů z města a z celého širokého okolí, ale také se silou vlastního odhodlání.



Tento prestižní triatlonový podnik doznal ve svém 36. ročníku změny v podobě inovované trati cyklistické části. Místo obvyklého okruhu přes Němčice a Sloupnici se tentokrát jelo přes Suchou a Pazuchu na Kozlov a zpět. Kdo tamní prostředí zná, ten dobře ví, že první polovina trasy vede téměř neustále do kopce, takže nebylo divu, že se tam vytvořily podstatné rozdíly mezi závodníky.



Nakonec to ale byl teprve závěrečný běh areálem na Černé hoře, který rozdal karty. Z kola jako první přijel Jan Skotálek, ale za ním se vydala smečka hladových rivalů a mezi nimi z pátého místa i domácí Pavel Pešek startující v pozici nedávného medailisty z mistrovství republiky v dlouhém triatlonu a rovněž obhájce loňského primátu z Decimuže.



Sice vybíhal z pátého místa, ale nasazeným tempem dal všem okamžitě najevo, že svoji ztrátu na lídra v žádném případě nepokládá za beznadějnou. Po prvním ze tří běžeckých okruhů už byl druhý, ve druhém potom šel nekompromisně do čela a to byl dokonalý „šach mat“ celé konkurenci, ve finiši si jen bezpečně hlídal situaci.



Pavel Pešek nakonec proběhl cílem bezpečně první s více než dvacetivteřinovým náskokem na druhého Jana Skotálka (Fort SMC Ústí nad Orlicí), třetí v absolutním pořadí byl další ústecký zástupce Josef Doleček.



Překvapením jistě nebylo jméno nejrychlejší ženy, zkušené Jany Jirouškové z České Třebové. Vždyť pouze dvanáct mužů bylo lepší než tato úspěšná triatlonistka.

GALERIE VÍTĚZŮ 36. ROČNÍKU:

M15-20: Martin Blaho (Prestige Cycling Team) 1:05:23,5. M21-30: Pavel Pešek (SBR TRI Team Litomyšl) 1:00:04,4. M31-40: Josef Doleček (Fort SMC Ústí nad Orlicí) 1:01:12,1. M41-50: Antonín Hurych (Litomyšl) 1:02:14,1. M51-60: Jaromír Krejčí (Ski klub Pastviny) 1:05:48,1. M61-70: Jaromír Bulant (Litomyšl) 1:12:32,4. Muži Licence: Michal Šebek (Fort SMC Ústí nad Orlicí) 1:02:34,7.



Ž15-20: Lucie Zahálková (Iscarex Junior Team Česká Třebová) 1:28:15,6. Ž21-30: Klára Valentová (Litomyšl) 1:15:11,2. Ž31-40: Klára Moravcová (Ski klub Jablonec) 1:06:33,3. Ž41-50: Jitka Vomáčková (Litomyšl) 1:21:07,4. Ž51-60: Valeria Fáberová (3D Fitness Race Team) 1:28:54,2. Ž61-70: Irena Šnajdrová (Litomyšl) 1:47:58,0. Ženy Licence: Jana Jiroušková (Prestige Cycling Team) 1:05:19,3.