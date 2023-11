Roman Marko

Roman Marko (v bílém).Zdroj: František Renza

Není mnoho výraznějších postav pohybujících se na sportovních kolbištích v regionu než tento basketbalista. Za dobu svého působení v týmu Turů v Kooperativa NBL se zařadil mezi top hráče české nejvyšší soutěže a výrazně se podílel na největších úspěších svitavského klubu, mimo jiné postupu do semifinále play off či vpravdě historické účasti v předkole FIBA Europe Cupu. Když na jaře 2021 Svitavy v NBL z ekonomických důvodů dobrovolně skončily, skončil tam i Marko, přešel do Brna, kde nejprve završil svoji bohatou kariéru na nejvyšší úrovni a následně převzal funkci generálního manažera.

V ní působí doposud, začaly jej však znovu „svrbět ruce“, takže se před letošní sezonou vrátil trochu překvapivě jako hráč do Svitav. Tentokrát do první ligy, kde znovu spojil síly se svým dlouholetých souputníkem Pavlem Slezákem. A že pořád umí, to dokazují každý týden, například ve vítězném utkání proti Zlínu zaznamenali dohromady 61 bodů. Jako za starých časů… „Nepřišel jsem do Svitav, aby to tady bylo o mně. Jednou z věcí, proč mě klub angažoval, je, abych pomohl mladým hráčům, kteří zatím nemají zkušenosti v mužském basketbale. Takový projekt mi dává smysl,“ řekl po svém návratu do haly Na Střelnici zkušený rozehrávač.