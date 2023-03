KOOPERATIVA NBL: Liché čtvrtiny O.K., sudé K.O. Tak by se dalo s trochou nadsázky charakterizovat sobotní vystoupení pardubických basketbalistů na nymburské palubovce. Za první a třetí část byli osm bodů v plusu, jenže za druhou a čtvrtou patnáct v mínusu a tím pádem zapsali v nadstavbové skupině A1 třetí porážku v řadě.

BK Pardubice vs. ERA Basketball Nymburk. | Foto: Milan Křiček

Od začátku se dirigentské taktovky v dresu Beksy chopila dvojice Vyoral – Rikič a i díky ní vyšel hostům parádně nástup do zápasu (0:8). A nejen nástup, celá úvodní čtvrtina vypadala z jejich pohledu velmi dobře, náskok vystoupal i do dvouciferných hodnot. Domácí však našli hráče, který zvedl jejich prapor, a byl jím nestárnoucí Petr Benda, který se podepsal pod obrat ve vývoji skóre, který nastal ještě do poločasu.

Po změně stran se hrála vyrovnaná přetahovaná o každý koš. Jejím zlomovým momentem byla pátá osobního chyba Vyorala (v celém utkání bylo odpískáno více než 50 faulů a 65 trestných hodů) a bez svého prvního rozehrávače tahala Beksa v koncovce za kratší konec, byť výborný Rikič dělal, co šlo. V nymburských barvách se však k výtečnému výkonu rozehrál Lockett a jeho příspěvek byl dalším klíčovým kamínkem do domácí vítězné mozaiky.

Aktuální pardubická bilance je tak na číslech 16 vítězství-12 porážek. O vylepšení se budou Repešovi svěřenci pokoušet ve středu 15. března v Ostravě.

SKUPINA A1, 7. kolo: ERA Basketball Nymburk – BK KVIS Pardubice 87:80 (18:23, 47:45, 66:67). Body: Lockett 24, Benda 21, Sehnal 15, Kříž 10, Watson 7, Boeheim 3, Palyza 3, Rylich 2, Kovář 2 – Rikič 23, Vyoral 21, Neal 8, Švrdlík 6, Čolak 6, Potoček 5, Burda 5, Lukeš 3, Štěrba 3. Rozhodčí: Vyklický, Pokorný, Zatloukal. Fauly: 26:28. Pět chyb: Kříž – Vyoral. Trestné hody: 35/25 – 30/23. Trojky: 8:9. Doskoky: 37:47. Diváci: 333.

Ladislav Sokolovský, trenér Nymburka: Nerozumím tomu úvodu utkání. Když se podíváme na prvních pět minut a na kterýchkoli jiných pět minut ve druhém poločase, tak uvidíme obrovský rozdíl v nasazení a obraně. Kdybychom měli začátek víc pod kontrolou, tak by se nám hrálo lépe. Takto nás stálo hodně energie dostat se zpět do zápasu a bylo to otevřené až do konce. Doby, kdy Nymburk mohl hrát v lize na 80 procent, jsou pryč. Musíme hrát na sto procent. Ale výhru jsme si zasloužili vzhledem k nasazení od druhé čtvrtiny. Teď máme deset dnů bez zápasu a musíme zapracovat na útoku. Mohli jsme klidně dát přes sto bodů, kdybychom se dostali do pohody. Pardubice odehrály slušné utkání, Vyoral s Rikičem zahráli velmi dobře. A to si nemyslím, že bychom Vya bránili nějak špatně. Nerad se bavím o individualitách v našem týmu, ale rád to poruším, protože Petr Benda odvedl neuvěřitelný kus práce. Sám moc nechápu, jak to ve svém věku dokáže, nejen v útoku, ale i v obraně. Měl dobrou souhru s Ondrou Sehnalem. A je třeba také poukázat na výkon Erica Locketta.

Dino Repeša, trenér Pardubic: I v oslabení jsme dokázali překvapit a odehráli vyrovnaný zápas. Reagovali jsme tak na špatný výkon z domácího duelu s Děčínem. Nakonec sice musíme gratulovat Nymburku, ale hodně jsme bojovali. Hráli jsme bez dvou hráčů základní sestavy, ale taková je teď situace. Jeden z důležitých momentů nastal ve druhé čtvrtině, kdy jsme vedli o deset bodů, nedali jednoduchou střelu zpod koše a Nymburk naopak trefil trojku z protiútoku. Tím se vrátil do hry. Škoda, že jsme to vedení neudrželi do poločasu. Pak rozhodl pátý faul Vyorala. Také jsme měli problém s Petrem Bendou, když pivoti museli pomáhat pod košem. Zkusili jsme to zastavit přebíráním, ale on má velkou kvalitu a je to pro Nymburk stále důležitý hráč.

Petr Benda, hráč Nymburka: Nepamatuji si, kdy naposledy fanoušci vyvolávali moje jméno po zápase. Bylo to ale příjemné. Ale nezasloužím si to jen já, ale celý tým. I když nám to haprovalo a máme co zlepšovat, ale když jezdíme po hřišti a bojujeme, tak ty chyby schováme. Nepamatuji si, kdy jsem dal naposledy přes dvacet bodů. Ale není to o mě, ale o týmu. Každý zápas vyskočí někdo jiný, v tom je naše síla. Minule to byl Jimmy, dnes já s Ericem Lockettem. Hodně to bylo obranou, kterou na mě soupeř hrál, že se mnou nechodil nahoru a zůstával pod košem. Měl jsem tak celkem volné střely. První padla, druhá také, tak jsem o tom pak už moc nepřemýšlel a dál střílel. Naší zbraní pak byla i převaha na křídlech. Snažili jsme se vytvářet tlak na Neala, který je hodně malý, pak z toho byly i volné střely, když soupeř vypomáhal. Jen mě mrzí, že jsme nechali rozehrát Rikiče, který je však hodně silný pod košem. jak dostane míč, tak se těžko zastavuje. Držel je v zápase. Důležitý moment bylo vyfaulování Tomáše Vyorala, který si bral hodně střel a měli jsme problém ho pokrýt, protože dával i těžké střely. Pomohlo nám, že pak v závěru nebyl na hřišti.

Kamil Švrdlík, hráč Pardubic: Máme teď problém na křídle, kde zraněné hráče suplujeme trochu menšími, a Nymburk to dobře využíval. Také tam byla menší rotace, což spolu s vyfaulovaným Tomášem Vyoralem rozhodlo. Hráli jsme ale dobře a rozhodly detaily. Petr Benda mě nepřekvapil. Vím, v jaké fazoně se udržuje. Dobře využil toho, že jsme se my pivoti museli víc zatahovat kvůli těm našim problémům na křídle. Pořád je to podle mě nejlepší pivot Nymburka a ukázal to. Já odehrál 300. zápas v řadě. Jsem rád, že se mi vyhýbají nějaká větší zranění. Snažím se vždy být připravený na zápas a teď už je to docela velké kulaté číslo. A budu ho rád prodlužovat dál. Já chci furt hrát, proto se mi nelíbí, když si v NBA vybírají, které zápasy budou hrát, a často odpočívají. To já bych nemohl, basket mě hodně baví. Až mě bavit nebude, tak se na to vykašlu.