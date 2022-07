Svoji formu potvrdil i na evropském vrcholu. S lehkostí prošel z rozběhu a ani ve finále nenašel přemožitele, když dominantním způsobem triumfoval v čase 1:51,35 o 44 setin před Izraelcem Noamem Mamuem. Třetí skončil o další dvě setiny zpět Ital Davide de Rosa.

Šestnáctiletý supertalent české půlky se stal v pořadí třetím českým mistrem Evropy do 18 let. Na premiérovém šampionátu v roce 2016 v Tbilisi triumfovala kladivářka Kateřina Skypalová, o dva roky později v Györu ovládla Barbora Malíková čtvrtku. V Jeruzalémě se konal po koronavirové pauze teprve třetí ročník ME v této věkové kategorii.