Zlaté sestry z Vidlaté Seče ovládly bowlingový juniorský šampionát

V brněnské herně se uskutečnilo mistrovství České republiky juniorů v bowlingu pro rok 2020. Představili se mladí sportovci ve věku od 9 do 18 let. Svoje reprezentantky na vrcholné akci měl i klub ABB Vidlatá Seč a bylo to zastoupení dvojnásob zlaté!

Mistrovství České republiky juniorů v bowlingu. | Foto: archiv ABB Vidlatá Seč