Brno zápas definitivně rozhodlo po návratu z kabin, nejprve získalo dvouciferné vedení a když v rozmezí necelých dvou minut nasypalo do pardubického koše čtyři trojky, rozsvítil se na ukazateli stav 51:28 a bylo, jak se říká, vymalováno. Ke cti Beksy slouží alespoň to, že závěr úplně nevypustila, takže výsledek ve čtvrté periodě lehce korigovala, byť to bylo pouze z rodu kosmetického.

16. kolo:

Basket Brno – BK KVIS Pardubice 80:65 (12:7, 31:23, 63:40). Body: Bálint 20, Půlpán 16, Djuričič 15, Chatman 13, Puršl 5, Dáňa 3, Křivánek 3, Houzar 3, Stráněl 2 – Vyoral 13, Šafarčík 12, Štěrba 8, Svoboda 7, Čolak 7, Rikič 6, Burda 4, Novotný 3, Švrdlík 3, Pekárek 2. Rozhodčí: Kec, Ulrych, Jedlička. Fauly: 16:26. Pět chyb: Rikič (Pardubice). Trestné hody: 25/18 – 16/9. Trojky: 10:6. Doskoky: 38:43. Diváci: 356.

Lubomír Růžička, trenér Brna: Musím kluky pochválit, protože jsme vstoupili do nového kalendářního roku zodpovědně. První poločas naše hra nebyla dobrá na útočné polovině, měli jsme 11 ztrát, tím drželi hosty ve hře. V poločase místo obvyklého burcování přišlo zklidnění. Hráčům jsme připomněli, že je potřeba se držet našeho konceptu a být důslední v přechodové fázi, nedělat zbytečné ztráty. Nakonec z toho vyplynulo 32 bodů za třetí čtvrtinu, kde jsme ten zápas zavřeli a potom ta poslední čtvrtina se jen dohrávala. Zkoušeli jsme různé sestavy, jsem rád, že si zahráli kluci z juniorky a B týmu. Jsou to vysokoškoláci a pro ně je to vzpruha do další práce.

Dino Repeša, trenér Pardubic: My jsme přišli připraveni a motivováni, ale neukázali jsme to na hřišti. Myslím, že to je velká škoda. Tragická střelba za tři body, s takovou nemůžeme vyhrát ani proti poslednímu týmu. Určitě musíme udělat nějaké změny, uvidíme další dny a týdny, co to bude.

Viktor Půlpán, hráč Brna: V prvním poločase jsme nedali spoustu jednoduchých střel. Dobře jsme bránili, ale v útoku jsme se trápili. Jsem rád, že ve druhé půli z nás spadla deka a začali jsme hrát naši hru. Hráli jsme agresivně, nenechali jsme soupeři žádné snadnéstřely. Pohlídali jsme si obranný doskok, pivoti se dobře řezali s pardubickými pivoty a my guardi jsme jim dobře pomáhali.

Petr Šafarčík, hrát Pardubic: Brno chtělo více vyhrát od úvodního rozskoku. My jsme do zápasu vstoupili špatně a to se pořád opakuje dokola. Je na nás, abychom si to zanalyzovali, protože se to děje celou sezonu. Před zápasem jsem říkal, že můžeme hrát proti těm nejlepším, tak takhle to nepůjde. Budeme rádi, když se dostaneme do A1.

Pořadí:

1. Basket Brno (13-3), 2. BK Armex Děčín (12-4), 3. ERA Basketball Nymburk (10-6), 4. BC Geosan Kolín (9-6), 5. BK KVIS Pardubice (9-7), 6. Sluneta Ústí nad Labem (8-8), 7. USK Praha (7-7), 8. BK Opava (8-8), 9. NH Ostrava (8-8), 10. SK Slavia Praha (4-12), 11. BK Redstone Olomoucko (3-12), 12. Královští sokoli (3-13).