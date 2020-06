Organizátoři cyklistického závodu MTB Jevíčko Open si mohou oddechnout. A zhluboka. Dvanáctý ročník tohoto podniku je minulostí.

V mnoha ohledech to byl ročník výjimečný. Nejenom z toho důvodu, že byl současně mistrovstvím Pardubického kraje pro rok 2020. Po mnoha týdnech, kdy se z důvodu nařízených vládních opatření proti epidemii koronaviru prakticky zastavil sportovní život v Česku, a to nejen cyklistický, to byla na Malé Hané jedna z prvních příležitostí, jak poměřit síly s ostatními.

Pořádající jevíčský Cykloklub tudíž při registracích účastníků musel vyhlásit „stopku“, aby všechno kapacitně zvládl. Závod byl „vyprodaný“ a počet zájemců o závod bylo nutno limitovat.

„Motivace závodit byla veliká, takže se na start postavilo v různých věkových i výkonnostních kategoriích celkem 116 dětí do dvanácti let a 287 jezdců s výběrem náročných, ale krásných tratí o délkách 22, 37 nebo 64 kilometrů. Počasí bylo na „bajky“ přímo luxusní, atmosféra zejména u dětských kategorií parádní, všechno běželo bez problémů či zádrhelů a zdálo se, že nic nemůže zabránit tomu, že tento ročník prostě bude TOP. Účastí, kvalitou pelotonu, zabezpečením tratě. A přece…,“ poznamenal s povzdechem předseda TJ Cykloklub Jevíčko Jan Finsterle.

Co se totiž nestalo… Tedy lépe řečeno stalo. Časoměřičská technika byla nažhaveně připravená hodinu před začátkem. Start, všechny tři mezičasy, cíl, všechno zaznamenáno. „Přesto ke zklamání všech nemohlo dojít k vyhlašovací ceremonii. Výsledky totiž neodpovídaly realitě. Technika nám předvedla, jak dokáže situaci zkomplikovat. Poskytovala sice přesná data, leč podle nepřesných vstupních hodnot. Nikdo v tu chvíli nechtěl být v kůži nás organizátorů. Emoce byly ve vzduchu,“ vysvětluje Jan Finsterle.

Takže namísto potlesku a ocenění těch nejlepších následovala omluva a rozchod bez medailí. Pro organizační tým začala nejdůležitější práce dlouho do noci. „Výsledky jsou nakonec po všech korekcích vstupních dat na světě, to je hlavní, ovšem pachuť a zklamání v mnohých zůstaly. Tahle nepříjemná situace se logicky neobešla bez následných komentářů na sociálních sítích. Někteří situaci vnímali s pochopením a oceňovali zejména krásnou trať i její zajištění, ovšem některé příspěvky byly kritikou přímo nasáklé. I touto formou se chceme ještě jednou všem účastníkům omluvit za tuto nepříjemnou kaňku na jinak velmi zdařilém závodu. Budiž i taková zkušenost ku prospěchu přípravy ročníku příštího,“ doplnil Finsterle.

I když tratě zavedly cyklisty do členitých a kopcovitých partií malohanáckého regionu a o jejich náročnosti nebylo pochyb, tak podobně nebylo pochyb ani o vysoké sportovní úrovni závodu. Na dlouhé distanci potřebovali ti nejrychlejší k jejímu zdolání něco málo před dvě hodiny, což dává více než slušný třicetikilometrový rychlostní průměr. O primát byl sveden boj „na čáru“ a vítězný Filip Adel nakonec těsně předčil Marka Rauchfusse. O vysokém zájmu startujících bikerů svědčí fakt, že jen na „čtyřiašedesátce“ bylo klasifikováno pětasedmdesát borců.

Z výsledků

GALERIE VÍTĚZŮ MTB JEVÍČKO

TRAŤ 22 KM:

Mladší žákyně: Justýna Novotná (Moravec Team), mladší žáci: Jakub Tesařík (Cyklo Team Kolárna), starší žákyně: Adéla Lhotáková (Bike Freaks Holice), starší žáci: Pavel Šumpík (Jaroslav Kulhavý Cycling Team), kadetky: Karla Nováková (Jaroslav Kulhavý Cycling Team), kadeti: Tadeáš Zouhar (Blansko), ženy do 39 let: Lucie Kudová (TK-J-VL), muži do 39 let: Jakub Hrdlička, ženy nad 40 let: Eva Svobodová (Unikovo MTB Team), muži nad 40 let: Jiří Černý (Brno).

TRAŤ 37 KM:

Mladší žákyně: Lucie Koudelková (Elite sport Boskovice), kadetky: Nikola Navrkalová (Ethicsport Cycling Team), kadeti: Jan Lukeš (Carla-Kupkolo Team), juniorky: Lucie Hendrychová (Bike Freaks Holice), junioři: Jakub Zemene (Ethicsport Cycling Team), ženy do 39 let: Klára Pavelková (Supgirls), muži do 39 let: Lukáš Elčkner, ženy nad 40 let: Silvia Červená (TÜV SÜD Rusava Bike Team), muži nad 40 let: Zdeněk Matuška.

TRAŤ 64 KM:

Ženy do 39 let: Kateřina Obstová (Ghost Team), muži ELITE do 39 let: Filip Adel (Superior Velsbike Team), muži nad 40 let: Ondřej Fojtík (Force Fojtík Wilier Team).

MISTŘI PARDUBICKÉHO KRAJE 2020:

Mladší žáci: Aleš Zezulka (SK Žamberk Tessuti sport), starší žákyně: Adéla Lhotáková (Bike Freaks Holice), starší žáci: Pavel Šumpík (Jaroslav Kulhavý Cycling Team), kadetky (22 km): Karla Nováková (Jaroslav Kulhavý Cycling Team), kadetky (37 km): Nikola Navrkalová (Ethicsport Cycling Team), ženy nad 40 let: Eva Svobodová (Unikovo MTB Team), kadeti: Tomáš Svatoš (Cyklo-ski klub Polička), juniorky: Lucie Hendrychová (Bike Freaks Holice), junioři: Vojtěch Vodrážka (KC Hlinsko), muži do 39 let: Daniel Mayer (KC Hlinsko), muži nad 40 let: Rostislav Klusák (Cyklo-ski klub Polička).

DĚTSKÉ ZÁVODY:

Kategorie 11 – 12 let: Josef Kuchař (Blansko) a Zuzana Krátká, 9 – 10 let: Adam Pražan (Kamenec u Poličky) a Natálie Marešová (Bike Team Nové Město), 7 – 8 let: Martin Pozovský (Drahanský sort Team) a Zina Koupilová (TriBike – Koala Stevens MTB), do 6 let: Martin Hruda (Drahanský sport Team) a Thea Žáčková, odrážedla, tříkolky: Adrian Ludwig.