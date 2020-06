Jenomže běžci jsou jednak lidé zocelení, jednak chuť závodit po dlouhé pauze byla silnější než nepříznivé podmínky, tudíž se jich sešlo osm desítek.

Po startu z České Třebové se pole závodníků vydalo po známých serpentinách vzhůru k chatě Maxe Švabinského na Kozlovském kopci. Jednalo se o 29. ročník tradičního zápolení, které mělo obvyklé parametry: délku trati 5,2 kilometru s nastoupaným převýšením 230 metrů a pro ty nejlepší borce necelých dvacet minut běžeckého zápřahu.

Z mlhy se před cílem závodu vynořil nejdříve Filip Záveský z Iscarexu Česká Třebová, jenž v rozhodujících pasážích nasadil tempo, jemuž nikdo ze soupeřů nestačil. Druhý Pavel Hrdina zůstal o deset vteřin zpět, na bronzové pozici doběhl novoměstský junior Adam Jirků. Mezi ženami zaběhla nejrychlejší čas juniorka Tereza Šedová z Ústí nad Orlicí.

Z výsledků:

TOP 5 MUŽI: 1. Filip Záveský (Iscarex Česká Třebová) 19:00, 2. Pavel Hrdina (TJ Lokomotiva Břeclav) 19:10, 3. Adam Jirků (TJ Nové Město na Moravě) 19:16, 4. Jan Šimůnek (Iscarex Česká Třebová) 19:55, 5. Pavel Pešek (SBR TRI Team Litomyšl) 20:40.

TOP 5 ŽENY: 1. Tereza Šedová (Vencl tým Ústí nad Orlicí) 23:39, 2. Vendula Stránská (TJ Jiskra Ústí nad Orlicí) 25:39, 3. Sylva Fabová (Spinning Eva Lanškroun) 25:57, 4. Jana Mannlová (Iscarex Česká Třebová) 27:39, 5. Ludmila Hájková (OB Česká Třebová) 27:50.

VÍTĚZOVÉ PODLE KATEGORIÍ: junioři: Adam Jirků, muži A (do 39 let): Filip Záveský, muži B (do 49 let): Jan Benko (Eleven Run Team) 20:52, muži C (do 59 let): Martin Vacek (Iscarex Česká Třebová) 22:09, muži D (do 69 let): Vladimír Vacarda (Slovan Liberec) 23:01, muži E (nad 70 let): Oldřich Šmída (Maratonstav Úpice) 29:28, juniorky: Tereza Šedová, ženy A (do 34 let): bez účastnice, ženy B (do 44 let): Sylva Fabová, ženy C (do 54 let): Ludmila Hájková, ženy D (nad 55 let): Eva Jirásková (Maratonstav Úpice) 30:22.

Další závody Iscarex Cupu jsou plánovány na první prázdninový měsíc: Králický Snežník (11. července), Běh na Jeřáb v Červené Vodě (12. července) a Širokodolský kros v Širokém Dole u Poličky (19. července).