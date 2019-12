Že na hanáckého rivala umí zahrát, to Tuři ukázali v prvním vzájemném duelu v Prostějově, kde v říjnu zvítězili 92:85, když jim výborně vyšly zejména druhá a třetí čtvrtina.

Před svátky v Brně, kde díky obratu ve 40. minutě vyhráli 83:82, se jim vůbec nepovedla převážná část první půle, což pro ně musí být důrazným varováním, neboť takhle slabou pasáž byl Olomoucko disponující vysokou útočnou kvalitou rozhodně potrestali daleko tvrději než Brňané.

„Soupeři se v prosinci vrátila po zranění do sestavy jejich největší hvězda Javonte Douglas a i díky němu je kvalita Hanáků zpět na úrovni ze začátku sezony. Hosté se opírají hlavně o skvělé výkony celé základní pětky. Klíč k úspěchu povede přes obranu, kde musíme předvést nadstandardní výkon. Zastavit zmíněného Douglase a také v posledních zápasech jeho zlepšujícího se krajana Morgana, dále přiibrzdit Josipoviče na útočném doskoku, pohlídat si olomoucké střelce na perimetru v čele s Palyzou, a hlavně být připraveni na soupeřovu kombinaci pick and roll, ze které se dokáže dostávat do dobrých pozic,“ vypočítal asistent svitavského trenéra Martin Blaho úkoly pro družstvo.

Zápas Dekstone Tuři Svitavy (3. místo, 10 výher/5 porážek) vs. BK Olomoucko (6. místo, 9 výher/7 porážek) začíná ve sportovní hale Na Střelnici v neděli v 18 hodin.