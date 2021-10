/FOTO/ Poprvé se Dolní Újezd u Litomyšle připojil k Sokolskému běhu republiky. Pořadatelé připravili pro děti a dospělé trasy po obci.

Dolní Újezd oslavil vznik Československé republiky sportem. Poprvé se tady uskutečnil Sokolský běh republiky. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Malí běžci vyrazili od sokolovny na trasu 1,5 kilometru. Po vyhlášení výsledků dětského závodu se postavili na start dospěláci. Ty čekala rozmanitá trasa Dolním Újezdem. Na trase dlouhé zhruba 8,4 kilometru zdolali běžci šest újezdských kopců, které opravdu stojí za to. Nejrychlejší muž přiběhl do cíle za 33 minut a nejrychlejší žena za 43 minut. Nejstaršímu účastníkovi běhu bylo 70 let.