Se zpožděním, ostatně jako prakticky všechny prestižní sportovní akce, odstartovala evropská série automobilových okruhových závodů Nascar Euro Whelen Series 2020. Jediným českým reprezentantem v tomto seriálu je litomyšlský rodák MARTIN DOUBEK, jenž vstoupil do svojí páté sezony.

Zdroj: Orion Racing Team Litomyšl

A vstoupil do ní skutečně parádním způsobem, když na okruhu v belgickém Zolderu, kde se v minulosti psaly dějiny Formule 1, poprvé v kariéře vystoupal na nejvyšší ze stupňů vítězů v kategorii EuroNascar 2! K tomu navíc přidal velmi povedené vystoupení v hlavní třídě EuroNascar PRO, kde dojel v TOP 10.

DVA VYDAŘENÉ DNY

„Je to moje první vítězství v Nascar Euro během pěti let, co jezdím tuto evropskou sérii,“ pochvaloval si Martin Doubek, který byl nejlepší v konkurenci dvacítky jezdců.

V Belgii se jel druhý podnik letošního zkráceného ročníku, toho prvního v polovině září v italské Vallelunze se litomyšlský pilot závodící s podporou mateřského Orion Racing Teamu nezúčastnil. Však ani jeho cesta k závodům do Belgie nebyla kvůli restrikcím na hranicích vůbec jednoduchá, ale nakonec se vše zdárně vyřešilo a mohl se soustředit na svůj výkon.

A ten byl doopravdy znamenitý, vždyť Doubek vyhrál jak sobotní, tak nedělní finálovou rozjížďku EuroNascar 2. První den triumfoval dokonce s odstupem více než deseti vteřin na druhého v cíli Itala Brigattiho, ve druhém závodu zvládl dramatický dojezd, v němž se elitní trojlístek vměstnal pod šachovnicí do jediné sekundy.

„Vyhrál jsem kvalifikaci, první závod s náskokem přes deset vteřin a měl jsem i nejrychlejší kolo. Do druhého jsem tudíž startoval také z prvního místa a znovu jsem zvítězil,“ byl Doubek nadšený z letošní závodní premiéry.

„Podmínky v Zolderu byly hlavně v sobotu kvůli počasí dost složité, technika ale na osychající trati fungovala skvěle. Měli jsme totiž kola na vodu, ale okruh byl suchý od poloviny závodu. To stejné platilo také ve druhém závodu,“ vysvětluje Doubek.

ZÁPOLENÍ S HVĚZDAMI

Také v roce 2020 má k dispozici závodní speciál Ford Mustang ze stáje Hendriks Motorsport, s nímž se nebojácně pustil do boje i v silné konkurenci elitní kategorie EuroNascar PRO. V ní závodí mimo jiné někdejší šampión Formule 1 Jacques Villeneuve (jeho legendární otec Gilles právě v Zolderu v roce 1982 při tragické havárii zahynul). Doubek dojel v prvním závodu devátý (na čtvrtého Kanaďana ztratil dvanáct sekund) a ve druhé se potom ještě o dvě pozice zlepšil (Villeneuve nedojel).

Zdroj: Orion Racing Team Litomyšl

Svoji aktuální vynikající formu by Martin Doubek rád prodal i v nadcházením třetím podniku Nascar Euro Whelen Series, který by se měl konat v polovině listopadu na mosteckém autodromu, kam by se tato akce měla vrátit po loňském prvním představení v Česku.

„Už se na to moc těším,“ potvrzuje samotný závodník. Je však otázkou, zda se vzhledem k omezením panujícím aktuálně v republice dočká… Závěrečný díl šampionátu je plánován na prosinec do španělské Valencie, kde se mají jet čtyři soutěžní jízdy. Podmínkou samozřejmě je, že to umožní covid situace v jednotlivých zemích.

Nascar Euro 2020

2. závod v Zolderu (Bel.):

EuroNascar 2 – 1. finále: 1. Martin Doubek (ČR, Ford Mustang) 29:37,519, 2. Alessandro Brigatti (It., Chevrolet Camaro) + 10,804, 3. Nicholas Risitano (It., Chevrolet Camaro) + 16,115. 2. finále: 1. Martin Doubek (ČR, Ford Mustang) 42:31,365, 2. Vittorio Ghirelli (It., Ford Mustang) + 0,539, 3. Francesco Garisto (It., Ford Mustang) + 0,886.

Průběžné pořadí po 2. závodu: 1. Ghirelli 133 bodů, 2. Dauenhauer (Něm., Ford Mustang) 131, 3. Brigatti 130, 18. Doubek 80.

EuroNascar PRO – 1. finále: 1. Lasse Sörensen (Dán., Chevrolet Camaro) 38:01,360, 2. Marc Goosens (Bel., Ford Mustang) + 5,703, 3. Alon Day (Izr., Chevrolet Camaro) + 8,180, 9. Martin Doubek (ČR, Ford Mustang) + 22,421. 2. finále: 1. Alon Day (Izr., Chevrolet Camaro) 29:29,573, 2. Gianmarco Ercoli (It., Chevrolet Camaro) + 2,656, 3. Marc Goosens (Bel., Ford Mustang) + 12,297, 7. Martin Doubek (ČR, Ford Mustang) 29,889.

Průběžné pořadí po 2. závodu: 1. Day 142, 2. Sörensen 132, 3. Ercoli 131, 21. Doubek 58.