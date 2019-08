Svitavští basketbalisté zahájili v minulých dnech společnou přípravu na nadcházející ročník v nejvyšší soutěži, ve němž budou chtít minimálně navázat na dva poslední, ve kterých dokráčeli mezi top českou čtyřku.

Na svitavských sportovištích se aktuálně věnují především nezbytnému nabírání fyzické kondice, nový hlavní trenér Lukáš Pivoda však velmi brzy začne společně se svými asistenty budovat rovněž herní tvář týmu, která bude po dílčích letních změnách v kádru a příchodu nových hráčů do určité míry odlišná.

Hotov je kalendář přípravných duelů, ve kterých budou Dekstone Tuři pilovat souhru, aby byli 5. října v Děčíně nachystáni co nejlépe.

Na domácí palubovce se představí čtyřikrát, a to 4. září proti Levicím, 7. září v utkání s Prievidzou, 10. září proti ostravské Nové huti a 28. září v generálce na Kooperativa NBL proti Kolínu.

K testovacím zápasům za svými soupeři vycestují 23. srpna do Hradce Králové, 12. září do Opavy a 16. září do Ostravy. V termínu 19. a 20. září je čeká mezinárodní turnaj v Prostějově, v jehož rámci se střetnou s domácími bronzovými medailisty z uplynulé ligové sezony a slovenským Svitem.

Bez výjimky se tudíž jedná o utkání s českými a slovenskými ligovými celky.

Program je tedy pořádně nabitý, ale odpovídá vysokým cílům, které si svitavský basketbal po předešlých úspěšných sezonách před sebe klade.

Kovář byl zvolen mladíkem sezony

Česká basketbalová federace vyhlásila nejlepší hráče a hráčky za uplynulou sezonu. Prvenství v anketě Basketbalista roku obhájili Tomáš Satoranský a Kateřina Elhotová. Významného ocenění se na ceremoniálu dočkal také zástupce svitavských Dekstone Turů, a to konkrétně Luboš Kovář. Nadějný pivot zvítězil v hlasování odborníků o nejlepšího mladého českého hráče a korunoval tím povedený ročník, v němž se napevno usadil v kádru pro nejvyšší soutěž a má za sebou i nedávný úspěšný start v reprezentačních barvách na mistrovství Evropy do 20 let.