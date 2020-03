Zápas roku Svitavy nezvládly a budou bojovat pouze o udržení

Místo play off play down. Svitavským florbalistům vyvrcholí sezona v Národní lize způsobem, jakým si to rozhodně nepředstavovali.

Svitavští florbalisté, účastníci Národní ligy. | Foto: FbK TJ Svitavy