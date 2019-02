Svitavy – Jedná věc je už nyní, na startu přípravy, jasná. Tým svitavských Turů bude v nové sezoně Kooperativa NBL úplně jiný než v předcházejícím ročníku.

Stanislav Votroubek (vpravo) ještě v dresu Svitav. | Foto: Deník

K odcházejícím oporám Abercrombiemu, Šotnarovi a Macelovi se totiž přidal i elitní sniper Stanislav Votroubek, které bude nově oblékat dres Slunety Ústí nad Labem. S těmito basketbalisty odešlo ze Svitav skoro padesát bodů na utkání a nahradit tento příspěvek bude velmi obtížné.

Pokoušet se o to bude již dříve avizovaná dvojice rozehrávačů Jahmal Jones a Petr Andres a také další zámořský posila Nicchaeus Doaks. Americký basketbalista má za sebou bohaté zkušenosti z evropských palubovek, hrál ve Franci, Polsku a naposledy v Rakousku, kde ve třetím družstvu loňského ročníku tamní nejvyšší soutěže Kapfenbergu dával v průměru skoro čtrnáct bodů na zápas a doskakoval téměř devět míčů.

V minulých dnech přibyla třetí zahraniční akvizice. Je to mimochodem poprvé v historii svitavské účasti v nejvyšší soutěži, co budou dres Turů oblékat najednou tři zámořští basketbalisté. Kanaďana Jonese a Američana Doakse doplní v kolektivu trenéra Stanislava Petra další kanadský hráč Riley Barker. Tento 208 centimetrů vysoký pivot je absolventem univerzity v americkém Portlandu a ve Svitavách by měl mít na starosti především podkošovou práci.

Zahraniční akvizice se k týmu připojí na začátku září, s českými hráči zahájil trenér Stanislav Petr přípravu 11. srpna a zatím se věnuje především nabírání fyzické kondice v terénu, na atletické dráze i v posilovně. Herní zkoušky přijdou na řadu od následujícího měsíce, a to včetně domácího přípravného turnaje v polovině září. (rh)