Zámek měl žít Dakarem. Snad to vyjde za rok...

Měla to být akce, jakou zámecký areál v Litomyšli za staletí své existence ještě nezažil. Ten nápad se zrodil poté, co značka Orion poprvé v historii figurovala na Rallye Dakar. A to velice úspěšně, vzpomeňme, jak skvěle závodil v barvách Orion Moto Racing Teamu motocyklista Martin Michek.

Ilustrační foto. | Foto: Ervín Krajčovič ml.