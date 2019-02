Svitavy – Dekstone Tuři završili výhrou na palubovce Olomoucka 81:65 snovou základní část nejvyšší basketbalové soutěže, která je vynesla na aktuální druhou pozici za suverénní a neporažený Nymburk. Jejich výkony a výsledky jsou bezpochyby největším překvapením dosavadního průběhu Kooperativa NBL.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Byť po loňském semifinále je jasné, že klubové ambice rozhodně nejsou při zdi, tak druhé místo se šestnácti výhrami na kontě po základní části nečekali ani největší optimisté. Snad kromě pokažené koncovky domácího duelu s Ústím nad Labem, druhého poločasu pohárového čtvrtfinále v Děčíně a snad ještě nevydařených pasáží doma s Pardubicemi a v Opavě šlo doposud všechno podle svitavských představ.



Zkusme se zamyslet nad faktory, které k tomuto báječnému počinu Tury dovedly.



Jenom nelze zapomínat, že o úspěchu či neúspěchu sezony se nerozhodovalo od září do února, ale rozhodovat se bude v dubnu a v květnu…

1. TÝMOVOST

To je asi ta nejviditelnější vlastnost, s jakou se Tuři prezentují v dosavadním průběhu sezony. Nebyl snad zápas, v němž by sklouzli k individuálnímu pojetí hry a nahánění osobních statistik. Pravdou je pravý opak. I největší persony týmu pracují pro družstvo, není jim líto obětovat vlastní slušnou střeleckou pozici ve prospěch ještě lepší spoluhráčovy. Oproti některým soupeřům diametrální rozdíl.

2. VÝKONNOSTNÍ RŮST

Sázka na mládí se před sezonou mohla zdát přehnaná, ale svitavští trenéři dobře věděli, co dělají a jaký potenciál dříme v jejich svěřencích. Při pohledu na to, jak se během pár měsíců zlepšila ve všech směrech třeba dvojice Puršl – Kovář, nezbývá než smeknout klobouk. A pak, že má český basket nouzi o nadějné mladé hráče. Jenom jde o to mít odvahu dát jim prostor.

3. NEZLOMNOST

Nebyla zdaleka všechna utkání, která se v základní části vyvíjela ve prospěch Svitav. Ať v Děčíně, kde v závěrečné čtvrtině přišly o výrazný náskok, v Kolíně, kde se přes ně v koncovce soupeř už už cpal, i jinde. Jenže téměř vždy vytáhly ze svého arzenálu zbraň, která protivníka znovu srazila do kolen. Tohle umění zdobí silný tým a Tuři jím teď jsou.

„Průměrný výsledek“ Turů v základní části: 86:76

4. SEBEVĚDOMÍ

Souvisí to se vším popsaným výše. Daří se, v kabině je pohoda, jsou výsledky, rázem si hráči dovolí i to, co by si za jiných okolností třeba odpustili. A navíc jejich sebevědomí působí ničivě i na soupeře, kteří jakoby se lekli, co že to proti nim nastoupilo. Důkaz? Zápas na půdě Olomoucka. Jeden z ofenzivně nejlepších celků ligy doleze na pětašedesát bodů s úspěšnosti střelby z pole ani ne třicet procent.

5. STARTY

Není to náhoda, v kolika případech Tuři zdeptali protivníka v prvních minutách, a to hlavně na domácím hřišti. Na nic nečekají, okamžitě nasadí vysoké tempo a soupeř, který čeká úvodní „oťukávací“ partie, se dostane do potíží dříve, než se na hřišti pořádně rozkouká. Především v souboji s celky ze spodní poloviny tabulky (Hradec Králové, Ostrava) dávaly Svitavy od zahajovacího rozskoku jasně najevo, kdo je pánem zápasu.

6. ROTACE

Je to pro trenéra radost, když se ohlédne za sebe na lavičku a má kam sáhnout. Ví, že když to někomu nepůjde ideálně, je připravena adekvátní náhrada, která může plnohodnotně naskočit. I v tomhle je výhoda současných Turů v porovnání s mnohými dalšími kluby. Samozřejmě, také oni mají ten svůj top základ, ale pokud z něj někdo z jakékoli příčiny vypadne, neznamená to pro herní projev pohromu.

7. NEČITELNOST

Myšleno nečitelnost pro soupeře. Ti nevědí, na koho se soustředit. Nemohou být upjatí na obranu jednoho dvou hráčů, protože nebezpečí hrozí i od dalších. Když chytí střeleckou slinu Slezák, je pro rivaly zle. Když mu to zrovna nepadá, je tady Marko, jindy zažije super utkání Aiken, potom zase O'Brien. Zkrátka k týmovému výkonu umí Tuři pravidelně přidat potřebnou nadstavbu v podobě nadprůměrného individuálního představení některého ze svých borců. A nikdo dopředu neví jakého.

8. ZDRAVÍ

Turům se zatím vyhýbají vážnější zdravotní potíže, což je další ze střípků do úspěšné mozaiky. Co by za to v takové Opavě dali… Svitavy byly ve většině zápasů buď kompletní nebo maximálně s jednou absencí, a to pouze krátkodobou. Nezbývá než to jenom zaklepat…

9. TÁPAJÍCÍ SOUPEŘI

Z popředí tabulky vypadly v základní části některé týmy, s nimiž se tam před sezonou počítalo. Opavu semlela náročná účast v Lize mistrů (a není se ani čemu divit), Pardubice zatím ani vzdáleně nepřipomínají obvyklého „korunního prince“ nejvyšší soutěže. Na jimi uvolněné pozice se hlásí další kluby a nejlépe svoji šanci čapli Tuři.

10. FINANCE

Ještě během této sezony vedení svitavského basketbalu prodloužilo kontrakty s hvězdami Romanem Markem, Pavlem Slezákem a čerstvě Seanem O'Brienem, pojistilo si služby nadějného Luboše Kováře. Což nejlépe svědčí jednak o koncepční práci celého managementu klubu, jednak o jeho ekonomickém zajištění.

Jak ve skupině A1

1. kolo (6. února): Olomoucko – Svitavy. 2. kolo (13. února): Nymburk – Svitavy. 3. kolo (2. března): Svitavy – Pardubice. 4. kolo (6. března): Děčín – Svitavy. 5. kolo (9. března): Svitavy – Brno. 6. kolo (13. března): Opava – Svitavy. 7. kolo (16. března): Svitavy – Ústí nad Labem. 8. kolo (20. března): Svitavy – Olomoucko. 9. kolo (23. března): Svitavy – Nymburk. 10. kolo (27. března): Pardubice – Svitavy. 11. kolo (30. března): Svitavy – Děčín. 12. kolo (3. dubna): Brno – Svitavy. 13. kolo (6. dubna): Svitavy – Opava. 14. kolo (10. dubna): Ústí nad Labem – Svitavy.