Litomyšlský basketbalový klub se chopil organizace Národního festivalu minibasketbalu v kategorii chlapců U13. Třídenní akce se nadmíru vydařila nejenom po stránce pořadatelské, ale také sportovní, neboť domácí výběr si po velmi dobrých výkonech dokráčel v souboji se silnými soupeři pro bronzové medaile!

Mladí litomyšlští basketbalisté na národním festivalu. | Foto: Adfors Basket Litomyšl

„Náš tým byl poměrně rozmanitý, a to jak věkově, tak i fyzicky a technicky. Byli jsme tedy zvědaví, jak si to všechno sedne. V kádru byli i čtyři chlapci z týmu U11, který získal před dvěma týdny bronz na republikovém mistrovství mixů U11, který se hrál v České Třebové a Ústí nad Orlicí. Dále se v sestavě objevili kluci ročníků 2010 a 2011 z Litomyšle, Ústí nad Orlicí a České Třebové,“ přiblížil složení družstva jeho trenér Martin Šorf.

Turnaje se zúčastnilo dvanáct týmů z celé republiky, které byly nejprve rozděleny do čtyř základních skupin. Litomyšlští basketbalisté si v té své počínali dominantním způsobem, přehráli Havlíčkův Brod 72:27 a Teplice 62:43.

Mladí litomyšlští basketbalisté na národním festivalu.Zdroj: Adfors Basket Litomyšl

Ve čtvrtfinále je čekal silný celek Skokanů z Brna. „Urostlí chlapci z Brna nemají ještě tolik zvládnutou techniku. Naší taktikou bylo tedy vytvářet na ně celoplošný tlak a donutit je k chybám. To se nám dařilo se střídavými úspěchy. Občas z toho byl zisk, ale někdy taky snadný nájezd do našeho koše. Zápas byl po tři čtvrtiny vyrovnaný a až v závěrečné jsme dokázali odskočit. Mohla tak propuknout naše radost z postupu do medailových bojů mezi nejlepší čtyři týmy šampionátu,“ radoval se Šorf po výhře 66:44.

Semifinále postavilo jeho svěřencům do cesty největšího favorita turnaje USK Praha. „Dobře jsme si uvědomovali sílu a šíři lavičky soupeře. USK jen těsně nepostoupil na mistrovství ČR, kde by zajisté hrál také v popředí. První čtvrtinu jsme sice dokázali vyhrát, ale pak začal mít favorit navrch a postupně navyšoval vedení. Především v útoku se ukázala vyrovnanost týmu, kdy do našeho koše dokázal být velmi nebezpečný skoro každý protihráč. Po závěrečném klaksonu jsme jen soupeři mohli pogratulovat ke zcela zaslouženému postupu. Ostatně i ve finále USK potvrdil svoji kvalitu, když jasně porazil Zlín,“ ocenil Šorf po výsledku 39:72 kvalitu suveréna litomyšlského národního festivalu.

Bronz však byl pořád ve hře a domácí kluci si na tenhle kov skutečně sáhli, když v dramatickém střetnutí udolali Sokol pražský v poměru 58:52. „Do utkání o třetí místo jsme nevstoupili vůbec dobře a po třech minutách prohrávali 0:10. Naštěstí se po oddechovém čase naše hra zlepšila a začali jsme i skórovat. Ve druhé čtvrtině jsme strhli vedení na naši stranu a ve třetí periodě ho ještě navýšili. Poslední perioda přinesla pořádné drama a soupeř dělal vše pro to, aby duel otočil. My jsme ale měli na hřišti v této čtvrtině Dominika Hodka, který nás v útoku i na doskoku držel. Nakonec se nám podařilo uhájit drobný náskok a mohli jsme se tak radovat ze zisku cenného kovu. Je ale pravda, že pokud bychom v zápase proměnili všechny naše vyložené pozice, kdy jsme byli sami pod košem, tak k dramatu dojít vůbec nemuselo. Ale aspoň to bylo pro diváka zajímavější…,“ usmíval se Martin Šorf.

Mladí litomyšlští basketbalisté na národním festivalu.Zdroj: Adfors Basket Litomyšl

„Velkou měrou se na tomto úspěchu zasloužil Dominik Hodek, který byl díky svým fyzických parametrům a technické vybavenosti pro soupeře nezastavitelný a podle mého názoru byl jasně nejdominantnějším hráčem celého šampionátu. Na turnaji se prezentoval velmi aktivní hrou a vedl náš tým k vítězstvím jako správný leader. Sám by však na toto umístění nestačil a musím pochválit všechny chlapce, kteří makali naplno v obraně i v útoku. Myslím, že každý zahrál podle svých možností a někteří možná ještě lépe. Ještě jednou tedy velká gratulace celému týmu za super úspěch a krásný turnaj,“ dodal litomyšlský trenér.