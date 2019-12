Z Kopřivnice, tedy ze hřiště jednoho z vážných konkurentů v zápolení o čtvrtfinále, si nyní odvezli alespoň bod, což není důvod k přehnanému jásání, ale lepší tohle než nic.

Před polovinou utkání přitom klesaly svitavské akcie za stavu 3:0 na úplné minimum, teprve potom hosté předvedli, že nepřijeli na výlet za krásami Moravy, ale zabojovat o ligové body. Výsledkem jejich zvýšeného úsilí bylo vyrovnání, leč nebylo to naposledy v zápase, kdy museli dotahovat.

Když padl v 57. minutě gól na 5:4, znovu to se Svitavskými vypadalo prachbídně. Nic jiného jim nezbývalo, než aby odvolali brankáře a šli do rizika v šesti a ejhle, ono se na ně štěstíčko usmálo a v čase 59:28 Zach srovnal na 5:5. Kdo jiný, chce se dodat, byl to totiž třetí zásah tohoto hráče v utkání.

Hostům byl zisk jednoho bodu málo, rádi by si bývali „uloupli“ více, pročež pokračovali i v prodloužení s prázdnou brankou za svými zády a v „přesilovce“ čtyři na tři. Možná, že by jim takový risk i vyšel, tlak měli slušný, to by však nesměli vyprodukovat špatnou přihrávku a nabídnout tak domácímu Lichnovskému možnost střelou přes celé hřiště rozhodnout. Míček sice za čáru po odrazu od tyče sotva dolezl, ale i tyto trefy platí. A rozhodují zápasy…

Svitavy jsou v národní lize nyní desáté se sedmnácti body, na magický osmý flek však ztrácejí jediný bodík.

NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD

FBC Vikings Kopřivnice – FbK TJ Svitavy 6:5 PP (2:0, 1:3, 2:2)

Branky: 10. Zátopek, 18. Podlezl, 26. Strnad, 42. Vávra, 59. Kostelník, 62. Lichnovský – 30., 37. a 60. Zach, 36. Prudil, 44. Hynek.



Pořadí: 1. Troopers (40), 2. Hranice (29), 3. FBC Letka Toman Finance Group (25), 4. Klobouky (20), 5. Horní Suchá (20), 6. Hluk (20), 7. Opava (18), 8. Kopřivnice (18), 9. Pelhřimov (18), 10. Svitavy (17), 11. Ostrava (14), 12. Třebíč (10).

Vánoční utkání svitavských florbalistů. V sobotu 21. prosince odehraje celek FbK TJ poslední duel kalendářního roku 2019 a zápolení proti 1. MVIL Ostrava (od 18 hodin) se ponese ve svátečním duchu. Jak moc by z něho domácí tým potřeboval tři body, to je při pohledu do „natřískané“ tabulky zcela evidentní.