Ani ostravští Snakes jim nedokázali účinně čelit a tak z toho byla další jednoznačná partie okořeněná třicetibodovým vítězstvím.

Jenom zpočátku to vypadalo na dramatičtější průběh, to když Tuři vstoupili do zápasu hodně ospale a za stavu 6:15 je trenér Peter Bálint musel svolat k oddechovému času.

Hned potom zařadili vyšší rychlostní stupeň, vývoj skóre obrátili ve svůj prospěch ještě v úvodní periodě, ve druhé a třetí čtvrtině soupeře naprosto smetli z palubovky (30:15 a 21:8) a v závěru si mohli dovolit znovu polevit.

1. liga: Svitavy vs. Snakes Ostrava.Zdroj: Tuři Svitavy

Sice se tentokrát nemohli opřít o tříbodovou střelbu, ale dvojkové pokusy proměňovali se šedesátiprocentní úspěšností a tam se zrodil přesvědčivý rozdíl. Svitavští rovněž tradičně dominovali na doskoku a jejich značnou výhodou znovu byla mnohem kvalitnější lavička.

1. LIGA – skupina Východ – 7. kolo:

Tuři Svitavy – Snakes Ostrava 89:59 (22:20, 52:35, 73:43)

Body: Bálint 17, Slezák 15, Hlobil 13, Jokl 13, Svojanovský 9, Baťa 9, Petrič 7, Jansa 6 – Jakel 15, Stehlík 14, Mička 11, Snopek 9, Robenek 5, Křenek 4, Blačinský 1. Rozhodčí: Škaroupka, Fanta. Fauly: 14:20. Trestné hody: 16/14 – 13/7. Trojky: 5:8. Doskoky: 48:33. Diváci: 245.

Další výsledky:

Opava – Pardubice 68:63, Vysočina – Nový Jičín 61:98, Olomouc – Zlín 114:76, Prostějov – Brno odloženo.

Pořadí:

1. Svitavy (14), 2. Snakes Ostrava (12), 3. Nový Jičín (11), 4. Olomouc (11), 5. Pardubice (10), 6. Prostějov (9), 7. Zlín (9), 8. Brno (8), 9. Opava (8), 10. Vysočina (7).

Příští program:

Pátek 5. listopadu, 20.00: Basket Opava 2010 – Tuři Svitavy.