Polička /FOTOGALERIE/ – Přehlídka úspěšných sportovců a jejich výborných výkonů dosažených v roce 2018 trvala v Tylově domě pod pohotovou taktovkou ostříleného moderátora Radka Šilhana necelé dvě hodinky.

Do této doby se vměstnalo nejenom kompletní defilé všech vyhlášených (a téměř všichni se dostavili osobně, až snad na tři výjimky pobývající toho času v rámci přípravy na novou sezonu v zahraničí), ale i zajímavý kulturní program.



A vystoupení skvělé artistky Kláry Kaiserové, hudební skupiny ZUŠ Bohuslava Martinů v Poličce (poprvé naživo vystupující na„velké“ scéně) nebo zpěvačky Sabiny Křovákové (která mimo jiné parádně vystřihla legendární skladbu Věry Špinarové Jednoho dne se vrátíš) pouze podtrhla příjemnou atmosféru letošního ceremoniálu.

NA GIRO? VŠE JE MOŽNÉ

Galavečer byl, tak jako vždy, také přehlídkou pozoruhodných výroků sportovců, s nimiž Radek Šilhan rád zapředl hovor. Tak například od svitavských žákovských atletů Vojtěcha Stodoly a Elišky Červené chtěl vymámit závazek, do kdy vylepší výškařské osobáky.



Vojtěchovi teď chybí ke dvoumetrové hranici 18 centimetrů, pro Elišku s aktuálním osobákem 170 cm si nachystal dokonce speciální motivaci. „Víš co, když do roka skočíš 180, dostaneš 180 růží. Dáme to napůl s trenérem,“ slíbil Radek Šilhan veřejně za souhlasného přitakávání rovněž oceněného kouče Milana Boučka. Takže za rok…



Se světovou medailistkou v silovém trojboji Karolínou Adamovou ze Svitav by moderátor svoje schopnosti raději neměřil. „Kolik že jsi to dala v benči? 77,5 kilogramu? Tak to je asi tak trojnásobek, co bych zvedl já,“ sklonil se před výkony mladé závodnice.



Nejlepší juniorská sportovkyně regionu Markéta Hájková z Moravské Třebové přestoupila v zimě do italského profesionálního týmu. Na seznámení se s novým prostředím a první soustředění odlétá ještě tento týden. Znamená to šanci na ty největší silniční podniky? „Mezi cyklistkami je nejprestižnější ženská verze italského Gira. Jestli se tam podívám, to zatím nevím, ale všechno je možné,“ hledí do budoucna.



Hokejbalista Matěj Štefka byla autorem „zlatého gólu“ české dvacítky ve finále mistrovství světa v Kanadě. Jaká to byla trefa? „Byla to taková normální střela, spíš haluz.“ Na dotaz moderátora, jaké je vysněné angažmá českého hokejbalisty, odpověděl bez váhání: „SK Kometa Polička!“

PATNÁCT A PŮL HODINY

Jana Brydlová, členka úspěšného Farmtec Teamu věnující se s kolegou Patrikem Tmejem extrémním horských běhům, zase vysvětlila, co tahle disciplína obnáší. A přítomným se při popisu devadesátikilometrového závodu napříč beskydským pohořím poněkud tajil dech. „Běželi jsme to 15 hodin a 35 minut,“ vysvětlila, jak společně dobyli bronzovou medaili na mistrovství republiky. A dojmy v závěru závodu? „Posledních deset kilometrů si už tak nějak vychutnáváte. A za cílem to je samozřejmě obrovská euforie,“ netajila se.



Obdivuhodných výsledků dosáhli v uplynulém roce také veteráni. Nemají to jednoduché, jako například Jitka Hodáňová, která sbírala cyklistické medaile na silnici, v cyklokrosu i na horských kolech. Zbývá jí tedy snad už jen bikros. „Ten už asi ne, to by mě manžel zabil,“ upozornila, že to tak snadné asi nebude.



Od atleta Ivo Strnada chtěl Radek Šilhan vyzvědět, jak je možné, že v bezmála osmašedesáti letech skáče o tyči. „Viděl jsem skákat i osmdesátníky a devadesátníky,“ reagoval pohotově s tím, že jako nebezpečnou tuto disciplínu rozhodně nevidí. A co si o něm myslí o generace mladší tyčkaři? „Třeba to, že jsem blázen, samozřejmě v dobrém slova smyslu,“ říká evropský a světový medailista.



Jedním z „absentérů“ na galavečeru byl automobilový závodník Martin Doubek. Důvod by nasnadě, v Belgii se chystá na novou sezonu evropské série Nascar. Za sebou však má zajímavý lednový program. „Deset dnů byl v Peru na Dakaru, není vyloučeno, že se tam za rok sveze,“ informoval manažer Orionu Teamu Litomyšl Petr Kovář.



Moravskotřebovský motokárový talent Zdeněk Ošťádal se věnuje maratónům a zvídavého spíkra zajímalo, co to obnáší. „Je to závod na čtyřiadvacet hodin a je náročný, musíme být připraveni startovat třeba ve tři hodiny ráno,“ sdělil jezdec, který se svým týmem postoupil na světové finále do Španělska.



A karatistka Lenka Jůzová zase vysvětlila, v čem spočívá disciplína rotation, v níž je evropskou šampiónkou. „Je to týmová soutěž, ve které se závodnice mohou po půl minutě střídat. Jsou tam tři karatistky a šest minut času, je to hodně o taktice, koho na koho nasadit. Většinou jsem chodila do boje jako první, abych nahnala body,“ pronesla reprezentantka z Němčic.

