Až na třetí čtvrtinu se domácí ne a ne chytnout. Nakonec padli o čtyři body.

BK JIP Pardubice - Sluneta Ústí nad Labem 76:80

Fakta – body: Pekárek 21, Švrdlík 12, Šafarčík 12, Vyoral 9, Svoboda 8, Potoček 7, Walton 7 – Autrey 28, Pecka 17, Fait 15, Svejcar 6, Johnson 5, Karlovský 3, Jones 2, David 2, Alston 2. Rozhodčí: Vyklický, Jeřáb, Vávrová. Trojky: 7:4. Trestné hody: 14/9 – 23/18. Doskoky: 40:41. Fauly: 24:19. Pět osobních chyb: Vyoral, Švrdlík (oba Pardubice). Diváci: 637. Čtvrtiny: 13:18, 20:22, 23:19, 20:21.

Domácí vtrhli do utkání jako lavina a po dvou minutách vedli 7:0. Kdo v tu chvíli mohl tušit, že za zbytek úvodního kvartálu už přidají jen šest bodů. V jeho polovině vedli domácí 10:6, ovšem potom se taktovky chopila Sluneta. Obranu zavřela na sedm západů a po desetibodové šňůře vedli hosté 16:10. První čtvrtinu vyhráli o pět.

Východočeský tým opět zapnul na začátku čtvrtiny a téměř okopíroval tu vstupní. Po necelých třech minutách se tak dostali do plusu. Ten však byl křehký a od té doby se skóre přelévalo ze strany na stranu. Vícebodovou šňůru (devět) znovu zaznamenali hosté. Do kabin odešli se sedmibodovým vedením.

Do třetice si Pandy začátek herního období pohlídaly.

Druhý poločas sice zahájil Pekárek trojkou, ale otěže drželi v rukou hosté. Zhruba pět minut nechávali soupeře za sebe o osm bodů. Druhá pětiminutovka třetí epochy patřila domácím. Trpělivě umazávali bod po bodu a po sérii 11:2 se vrátili do vedení (54:53). Přesto po třiceti minutách ztráceli.

Závěrečný kvartál se proměnil v jeden stejný scénář. Beksa doháněla manko, Ústí svůj náskok bránilo. Lépe řečeno, vždy, když se protivník přiblížil na rozdíl koše, rychle odskočilo na pět bodů. Tři minuty před koncem už to vypadalo s Pardubicemi bledě (65:73). Jenže následovalo šňůra 8:0 a do koncovky se šlo za vyrovnaného stavu. Jenže okamžitě odpověděl bývalá pardubická opora Autrey a poslední minutu už si Ústí zkontrolovalo.

Dino Repeša, trenér domácích:

"Začali jsme velmi dobře, vedli jsme 8:2, potom jsme udělali nějaké chyby v obraně. Nejhorší obranu jsme hráli na konci druhé čtvrtiny, kde hosté udělali šňůru 8 nebo 10 nula. Hráli jsme jen s jedním pivotem, Kamil Švrdlík měl navíc na konci 5 faulů. Je velmi těžké hrát s jedním pivotem, nebo i bez pivota, což jsme hráli 11 nebo 12 minut, protože Kamil měl hodně faulů. V takových chvílích musíš proměňovat střely, ale my jsme měli úspěšnost za 3 body jen 22%. Měli jsme moc otevřených střel, zvlášť v prvním poločase, ale nedávali jsme."

David Pekárek, hráč domácích:

"Do zápasu jsme nevstoupili úplně dobře, hosté nám v prvním poločase utekli a celý zápas jsme museli dotahovat. Z tohoto hlediska nám to zase nevyšlo. Pak jsme zápas vyrovnali, ale Ladislav Pecka zahrál ve druhém poločase fantasticky, trefil několik těžších střel a společně s Autreym dovedli Ústí k vítězství."

Jan Šotnar, trenér hostů:

"Z naší strany jenom samá superlativa. Prohráli jsme v Děčíně a v Ostravě, kde jsme si mysleli, že můžeme vyhrát. Sérii venkovních utkání jsme končili v Pardubicích, kde to čekal málokdo, ale my jsme dneska předvedli skvělý výkon. Hráčům musím poděkovat, protože po Ostravě jsme byli hodně dole, ale po kritice, která se na ně snesla, i z mých úst, to vzali za správný konec a předvedli, že jsme pořád dobrý tým a patříme nahoru."

Lamb Autrey, hráč hostů:

"Jsem naprosto nadšený touhle výhrou, potřebovali jsme ji. Čeká nás teď hodně domácích zápasů a věřím, že tohle vítězství by nás do nich mohlo nakopnout. Myslím si, že jsme si zasloužili vyhrát, protože všichni hráči to předvedli na palubovce."