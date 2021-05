Morální síly. Pardubičtí basketbalisté prohrávali 0:2 na zápasy a ve třetím duelu čtvrtfinálové série už o šestnáct bodů. Průběžný stav otočili na plus devět, přesto nakonec padli o jediný koš.

Bez obou jedniček. Alespoň na dresu. Pardubice musely oželet potrestaného T.J. Dunanse, na kolínskou lavičku se posadil v civilu Adam Číž.

Beksa vlétla do utkání s elánem a mohla jen litovat, toho, že nevedla více než 4:0. Hosté se poprvé trefili až po více než dvou minutách. V první pětiminutovce zaznamenali jen sedm bodů. Jenže pak se dvakrát z totožné pozice za trojkovým obloukem prosadil Wallace. Nejenže zosnoval obrat, ale hlavně svůj tým uklidnil. Zato domácí začali zmatkovat. Výsledkem byl fakt, že v poslední minutě první čtvrtiny ztráceli devět bodů. Úkol pro druhou tak byl jasný: co nejdříve zlikvidovat manko. Nicméně takovéto zadání se plní obtížně, když za pět minut dáte nicotné dva body. To Kolín byl o poznání přesnější a vedl 30:17. Východočeši kupili ztráty, a tak se nemohli divit, že v poločase prohrávali o patnáct. Tomáš Vyoral na vše nestačil. Za dvacet minut nasoukal do koše soupeře dvanáct bodů, ovšem kromě „polovičního“ Domineze Burnetta se k němu po hříchu nikdo nepřidal.

To ale neplatilo ve třetím kvartálu. Michal Svoboda vystřihl dvě trojky a měl lví podíl na velké a rychle stíhačce. Zatímco ve druhé části dala Beksa devět bodů, tak za pět minut po změně stran sedmnáct, Geosan jen pět. Domácí se tak přiblížili na rozdíl jednoho koše. A dál kuli železo, dokud bylo žhavé. Přes zamrzlý Kolín se přehnali, ovšem jejich euforii zkrotily dvě Pekárkovy trojky. Závěrečná epocha se začínala od nuly. Lépe ji rozjeli hosté, ovšem od stavu 58:59, zaúřadoval Michal Svoboda. Deseti body v řadě posunul svůj tým do vedení 68:61! Vzápětí už vedli domácí o devět. Kolín však byl nezničitelný, zásluhou střel z dálky znovu skóre dorovnal. A po další přesně střele se ujal dvě minuty před koncem vedení 76:73. Vzápětí si vytvořil pětibodový polštář. Beksa z posledních sil půl minuty před koncem vyrovnala na 79:79. Závěrečný koš ale zaznamenali hostující Petráš. A Potoček poslední trojku minul.

„Zápas jsme bez debat ztratili v prvním poločase. Špatně jsme řešili útočné situace a navíc nás potápěly ztráty. Navíc naše energie byla slabá. Ve druhém jsme se zvedli, jenomže jsme prohospodařili devítibodový náskok. Nechali jsme soupeři tři rychlé trojky. Stejně jako celou sérii provázel i tento zápas jeden fakt. Zatímco my jsme se na každý koš strašně nadřeli, tak Kolínu jsme nechali spoustu otevřených střel,“ krčil na konci utkání rameny pardubický generální manažer Martin Marek.

Adam Konvalinka, trenér Pardubic: Řekl bych, že jsme si tenhle zápas prohráli sami, protože jsme odehráli šílenou první půlku. Sice jsme naši výraznou ztrátu stáhli hned během šesti minut druhého poločasu, ale nemít takové manko a hrát trošku v klidu hned od začátku, mohli jsme vyhrát. Místo toho jsme toho soupeři strašně moc darovali, posadili jsme ho na koně a Kolín nakonec asi zaslouženě vyhrál.

Kamil Švrdlík, hráč Pardubic: Od nás to byl hodně špatný první poločas, byli jsme odevzdaní. O přestávce jsme si řekli, že i kdybychom měli prohrát, tak ne tímhle stylem. Měli jsme hodně ztrát a různých nedorozumění. Jsem rád, že jsme se v druhé půlce nakopli a stáhli šestnáctibodovou ztrátu, jen škoda, že jsme to nedotáhli úplně do konce. Samozřejmě nás prohra moc mrzí, když už jsme dotáhli takové manko a ještě měli střelu na vítězství, ale určitě nemůžeme říct, že jsme prohráli sérii jenom dnes. V celé sérii jsme hráli solidně jen v určitých pasážích, ovšem vždy nám utekl nějaký úsek, asi nekoncentrovaností, kdy se Kolín dostal do vedení, které jsme se sice ve všech zápasech snažili stahovat, ale ani jednou se nám to nepodařilo přetlačit na naši stranu.

Miroslav Sodoma, trenér Kolína: Máme ohromnou radost, postoupit do semifinále přes Pardubice, které patří k největším klubům v České republice, je pro nás velký úspěch a strašně moc si toho vážíme. Před sérií asi nikdo nevěřil, že to bude 3:0. Nehrál Adam Číž, bez kterého si do té doby nikdo neuměl naši hru představit, ale všichni ostatní to zvládli a hlavně Francis Torreborre a Theodor Dlugoš naprosto perfektně. Myslím si, že kromě nějakých deseti minut jsme my byli lepší týmem. Škoda, že jsme si nepohlídali náskok z prvního poločasu. Ve druhém to s námi vypadalo hodně bledě, ale ukázala se síla týmu, síla kolektivu a dokázali jsme se vrátit zpátky. Se štěstím, ale na druhou stranu i zkušeně jsme zvítězili o dva bodíky.

Filip Novotný, hráč Kolína: První poločas jsme začali dobře, bohužel vstup do druhého poločasu se nám vůbec nepodařil a zbytečně jsme si zápas zkomplikovali. Jsme rádi, že jsme to dokázali a získali třetí vítězství. Hráli jsme týmově, energie, se kterou jsme vstoupili do zápasu, podle mě rozhodla.

KOOPERATIVA NBL, 3. čtvrtfinále:

BK JIP Pardubice – BC Geosan Kolín 79:81 (15:22, 24:39, 56:56)

Body: Vyoral 18, Svoboda 18, Merešš 13, Potoček 12, Slanina 6, Burnett 6, Švrdlík 6 – Wallace 16, Pekárek 15, Petráš 14, Skinner 12, Dlugoš 9, Torrebrore 6, Novotný 4, Jelínek 4, Křivánek 1. Rozhodčí: Hruša, Kec, Vošahlík. Fauly: 22:19. Pět chyb: 40. Svoboda (Pardubice). Trestné hody: 21/18 – 19/12. Trojky: 5:9. Doskoky: 41:42. Hráno bez diváků.

Konečný stav série: 0:3, do semifinále NBL postupuje Kolín.