KOOPERATIVA NBL: Svitavští basketbalisté otočili nepříznivě se vyvíjející duel stylem, jaký v jejich podání nebyl hodně dlouho k vidění. Hlavní zásluhu na tom měl americký „golem“, jemuž ve čtvrté čtvrtině padly důležité střely.

Dekstone Tuři Svitavy vs. Královští sokoli Hradec Králové (80:76). | Foto: František Renza

Po vcelku vyrovnané a z obou stran dost kostrbaté úvodní periodě převzali ve druhém kvartálu otěže do svých rukou Královští sokoli. A to do té míry, až to vypadalo, že koleje vedoucí k úspěchu povedou neomylně do stanice Hradec.