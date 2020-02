Před utkáním se bilance obou celků lišila. Zatímco Lvi udolali doma Dánsko, tak Litva prohrála o dvacet bodů v Belgii. Po utkání už mají oba týmy na kontě jednu výhru a jednu prohru.

Po bouřlivém přivítání domácích borců nastalo v hale hrobové ticho. V zemi, kde je basketbal náboženstvím, se rozhodli uctít basketbalového boha. Nedávno tragicky zesnulý Kobe Bryant si vysloužil minutu ticha v podání deseti tisíc diváků.

V úvodních dvou minutách se Češi třikrát prosadili zpod koše a při nulové produkci domácích vedli 6:0. Plus na své straně udrželi celou první pětiminutovku. Od sedmé minuty jim ale zvlhl střelný prach. A soupeř otočil z 6:10 na 12:10. Za čtrnáct vteřin. Jaromír Bohačík si totiž vzal vedení zpět. A to zůstalo Lvům i po první čtvrtině. Hodně se o to zasloužil rekonvalescent (středně těžký výron kotníku) Patrik Auda, který po svém příchodu ve třetí minutě zaznamenal celkem devět bodů.

Druhý kvartál zahájil trojkou český benjamínek Vít Krejčí. Domácí odpověděli stejnou mincí a po dalším českém koši další trojkou srovnali 25:25. A tříbodové projektily končily v obou koších dál. Až do stavu 28:33. Minišňůra hostů se zastavila na jejich vedení 37:28. Litva zareagovala obstřelováním z dálky a všechny čtyři pokusy proměnila. A stejně jako v první čtvrtině otočila kormidlo na svoji stranu (42:41). Scénář se opakoval dál, když udeřil český trojkař, tentokrát Vojtěch Hruban. Lvům vyšla i poslední akce první půle a Jakub Šiřina s klaksonem stanovil její stav na 42:47.

Třetí dějství rozjeli lépe domácí. Po dvou dvoubodových akcí se přiblížili na nejtěsnější rozdíl. Hosté kontrovali stejným způsobem. Skóre se pak periodicky opakovalo. Litva snížila na tři body, český tým zvýšil na pět. Do tě doby, než domácí zastavili české odpovědi. Ale i litevské zbraně se odmlčely. Sebevědomí jim ještě víc pocuchal Krejčí, který se rozeběhl přes celé hřiště a zabil do koše ukázkový hřebík. A jeho tým rázem vedl 63:56. Vzápětí už to bylo podruhé v utkání o devět. Domácí však vykřesali snížením na pět bodů (62:67) naději pro závěrečný díl dramatické podívané.

Čtvrtou čtvrtinu rozjeli domácí zhurta. Po čtyřech trojbodových akcích (dvě trojky a koš s faulem) brutálně převážili misky vah na svojí stranu 74:67. Lvi úplně vypadli z role a domácí se jim vzdálili na třináct bodů. První koš v poslední části dali po čtyřech a půl minutách z trestného hodu. To už jejich protivník vedl dvojciferným rozdílem. Litva se dostala do takového laufu, že už ji bylo nemožné zastavit. A tak si alespoň odbyl krátký debut Radek Farský, který dal své první dva body.