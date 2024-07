Jak zatím vyznívá hodnocení dosavadních výkonů a průběžných výsledků motokrosařů Orion Racing Teamu? Vezměme to postupně po kubaturách…

Samozřejmě, že vždycky by to mohlo být lepší, ale myslím, že si nevedeme špatně. Jsem rád, že se do formy pomalu vrací Petr Rathouský ve třídě MX2, což naznačil na minulém republikovém podniku v Jiníně, kde se dostal na čtvrté místo. Před sezonou jsme doufali, že bude bojovat o stupně vítězů, možná to ještě přijde, snad se odrazil od pomyslného dna.

U něho je to zřejmě o jedné jízdě, která mu skutečně vyjde od startu do cíle…

Ano, pracuje na tom, v jeho případě je to hodně o fyzičce. V Jiníně zajel senzačně nejrychlejší čas v kvalifikaci, do první rozjížďky ale špatně odstartoval. Do druhé vyjel podstatně lépe, ale v závěrečných kolech mu zřetelně hodně tuhly ruce. Po závodu jsme si řekli, že takhle ne, musí přidat a makat. Chci vidět, že bude schopen zajíždět nejlepší časy v posledních kolech, ne aby v nich o pět sekund zpomalil. Musí zapracovat na fyzičce a potom může jet se špičkou.

V kategorii MX1 vás reprezentuje Pavol Repčák, po čtyřech závodech MMČR ztrácí na páté pozici jen pět bodů na bronzový stupínek…

Tady panuje spokojenost. Pavol prodává to, že dva roky jezdí německý seriál ADAC, kde třeba na jednom z letošních podniků ve všech třech jízdách bodoval, což dříve nebývalo. Také v Jiníně jezdil třetí, v závěru ale musel přece jenom ubrat. Musím zdůraznit, že je amatér, chodí do práce, potom jde teprve trénovat. Kdyby nejezdila nedostižná dvojice Nágl – Terešák, bojoval by stoprocentně o stupně vítězů, i takhle mám z jeho výsledků velkou radost.

Repčák si nedávno zazávodil mezi absolutní elitou třídy MX GP na mistrovství světa v Lokti nad Ohří. Cenná zkušenost?

V Lokti závodil potřetí za sebou. V tvrdé konkurenci se snažil, aby pokud možno opět nabral další zkušenosti a získal sebevědomí. Dařilo se mu v kvalifikaci po výborném startu, když skončil v cíli devatenáctý, finálové jízdy dokončil na 23. a 31. místě. Světový bod nebyl v první rundě zase tak daleko. Navíc má ještě naději, že mu cinkne medaile ve slovenském mistrovství.

Pojďme dál. Barbora Laňková usiluje o „bednu“ mezi ženami, aktuálně je v seriálu pátá s minimální ztrátou na soupeřky. A to ji před nedávnem v Dalečíně o slušnou porci bodů připravila penalizace za nesprávný způsob jízdy pod žlutou vlajkou, s čímž jste se ani vy osobně nemohl smířit.

Penalizace v Dalečíně Báru nesrazila do kolen, ona je bojovnice a úplně nelpí na tom, jestli bude první, druhá nebo třetí. Je na tom velmi dobře fyzicky, závodí nejen mezi ženami, ale nemá problém postavit se na start i s kluky. Motokros si užívá, je ráda, když se na trati rve s Anetou Čepelákovou nebo Lucií Simonovou, to bývají pěkné souboje. Co se týče zmíněného trestu po protestu soupeřky, musím říci, že na jednání předsedy jury jen tak nezapomenu…

Z vašich dvou mladých nadějí Martina Červenky a Dominika Kučeříka se letos zatím prosazuje více první jmenovaný, dokonce má vyjeté i body v seniorském šampionátu třídy MX2.

Od Martina je to zatím super, dostal dokonce pozvánku na závod mistrovství světa juniorů v Nizozemsku. Doma vyhrál druhý juniorský závod a chce bojovat o titul, bohužel třetí v Přerově se mu nepovedl podle představ, nicméně pořadí třídy 125 ccm je pořád poměrně vyrovnané. Dominik měl zranění páteře, vrací se, ale chce to čas, zatím často padá, nevyvíjím na něj žádný tlak.

Ten určitě nevyvíjíte ani na svého matadora Petra Bartoše, že?

Samozřejmě, že ne, Petr si jezdí, jak potřebuje. Ve veteránech si hlídá další titul, v kategorii MX1 drží průběžné umístění v TOP 10, což je jeho cíl. V Lokti si zazávodil v evropské třídě EMX 250 ccm, obsadil celkové dvanácté místo a užil si celý víkend se svými početnými fanoušky.