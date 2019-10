Jako v NBA, jako LeBron James. Do konce utkání Pardubice vs. Ústí nad Labem chybí 1,2 vteřiny, když Brown otáčí stav na 65:64. Beksa už nemá nárok na time out, takže musí rozehrávat od koncové čáry. Ozren Pavlovič posílá pas dopředu, míč zachytí ONDŘEJ KOHOUT a přes bránící dvojblok posílá hollywoodský buzzer beater. A pardubičtí basketbalisté vítězí 67:65!

Kolik jste viděl v životě podobných trojek se závěrečnou sirénou?

V televizi hodně. Naživo moc ne. Většina těch co jsem viděl, vypadala jako ta proti Ústí. Celý zápas jsem měl rozhozená mířidla. Stejně jako kluci jsem se nemohl pořádně trefit a pak mi tam spadla taková šťastná střela.

Je konkrétně nějaký hráč, který vám utkvěl v paměti?

Někdy před dvěma roky dal podobnou trojku LeBron James. Byla dost totožná s touhle mou otočkou. I když LeBron skočil asi o tři metry do výšky víc než já (směje se).

Jaký je to pocit přiřadit se k „televizním“ hrdinům?

Jsem rád, že jsem si mohl alespoň jednou v životě vyzkoušet jaký je to pocit, když se závěrečným klaksonem otáčíte skóre ve prospěch svého týmu.

Konec hodný NBA. Jeden tým dá vteřinu před koncem koš a už se raduje, jenže se objeví čarostřelec na druhé polovině hřiště a zatluče trojkový hřebík…

(usmívá se) Musím ocenit výbornou přihrávku od Oziho. Už mu nic jiného nezbývalo, tak víceméně zkusil hodit míč dopředu. Jsem rád, že se objevilo štěstí na naší straně zrovna, kdy jsme to nejvíc potřebovali.

Ústí se po koši v čase 39:59 topilo v euforii a už se vidělo jako vítězný tým. Nemohlo situaci podcenit?

Těžko říct. On to ale bránící hráč nemá při pěti týmových faulech lehké. Při takto vysokých balonech hrozí riziko, že rozhodčí odpískají faul. Nebyli u mě tak natěsno a možná jsem byl líp postavený. Navíc jsem bránícího hráče výškově předčil, takže jsem měl výhodu při zachycení přihrávky.

Nakonec se tam před vámi mihli dva protihráči a jeden z nich vysunul ruku. Takže to nebyla volná střela?

Musím se přiznat, že jsem střílel úplně naslepo. Za celý zápas jsem vystřelil několik trojek a u každé jsme si říkal, že by tam mohla spadnout. O téhle jsem vůbec nevěděl, kam jde. A ta tam spadla. Takže příště budu střílet se zavřenýma očima.

Na to, že nejste klasický trojkař a pak takovou střelou rozhodnete zápas… Je to největší moment v kariéře?

To si nemyslím. Být to v play off nebo jiných zápasech, kdy fakt o něco jde, tak bych ho určil jako jeden z velkých, možná největší moment mé kariéry. Takhle tomu zas takovou velkou váhu nepřikládám.

Na druhou stranu, utkání jste měli rozhodnout daleko dřív. V koncovce jste se nacházeli v osmibodovém plusu. Co vy na to?

Je to tak. Jenže ve druhé půli jsme se hodně trápili v útoku. Nicméně za předvedenou obranu jsme si výhru zasloužili. A smůla v útoku se nám vrátila poslední střelou.

Ústí nad Labem má v této sezoně střeleckou fazonu. Šli jste do utkání s cílem raději je ubránit než přestřílet?

To je taktika pro každý zápas. Každopádně v tomto utkání jsme ukázali nejlepší obranu za několik posledních zápasů. Ústí bylo jeden z těch nejtěžších soupeřů, se kterým jsme se střetli. Od toho se můžeme odrazit. Základem je vždy, aby to šlapalo vzadu. Vepředu se to pak doladí.

Utkání se Slunetou jste buď minimálně o dvacet vyhráli nebo o dvacet prohráli. Může být toto vydřené vítězství odrazovým můstkem pro další průběh sezony?

Každý podobný zápas, kdy se tým ještě seznamuje, může být obrovské nakopnutí. Především psychické. Pokud se vyhraje takovýmto způsobem pohltí to nejen nás hráče ale i fanoušky.