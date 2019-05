Tuři vyřadili ve čtvrtfinále Slunetu Ústí nad Labem 4:1 na zápasy, což vypadá na pohled jako poměrně hladká záležitost. Kromě pátého zápasu (109:71) však předešlé čtyři díly nabídly napínavou přetahovanou, takže o snadné svitavské práci rozhodne nelze hovořit.



Je ovšem pravdou, že postup Turů je zasloužený, basketbalově byli přece jenom lepší a kompaktnější.

POZOR NA HORŠÍ ÚSEKY

„Myslím, že jsme v sérii byli o chlup lepší. První čtyři zápasy však byly vyrovnané a mohlo to být všechno úplně jinak,“ přemítal svitavský kapitán Roman Marko. „Měli jsme v zápasech dobré úseky, ale také tam byly série, kdy jsme dostali třeba deset bodů v řadě. Pokud se nedokážeme těchto špatných pasáží vyvarovat, tak bychom mohli být v semifinále daleko větší problémy. To je pro nás takový zdvižený varovný prst, jinak jsme ale samozřejmě rádi, že jsme postoupili mezi čtyři nejlepší týmy ligy. Pro náš klub je to určitě úspěch,“ dodal Marko, jehož spolupráce především s vysokým pivotem Aikenem Slunetu mimořádně trápila.



„Byla to velmi férová a basketbalová série. Myslím si, že fanoušci si přišli jak ve Svitavách, tak v Ústí nad Labem, na svoje. Jsem šťastný, jak jsme zvládli pátý zápas a že si kluci zvedli sebevědomí. Těšíme se na semifinále, odpočineme si a na soupeře, jehož zatím neznáme, se zodpovědně připravíme. Je dobré, že zase budeme začínat doma,“ vyjádřil se trenér Lubomír Růžička. Jeho svěřenci odehrají první dvě semifinále v pondělí a v úterý v hale Na Střelnici, a to buď proti Děčínu, nebo proti Olomoucku.

PRO SLUNETU MAXIMUM

Velmi sportovně zhodnotil sérii kouč Slunety Ústí nad Labem Antonín Pištěcký. „Až na pátý zápas jsme sledovali čtyři vyrovnané bitvy, v nichž se skóre přelévalo ze strany na stranu, byť samozřejmě s větší silou na svitavské straně. Při našem aktuálním složení týmu a rotaci hráčů to bylo zřejmě maximum, na jaké jsme mohli dosáhnout. Můžeme se bavit, jestli jsme nemohli třeba urvat jeden z prvních tří duelů, ale to jsou jenom kdyby. Svitavští postoupili naprosto zaslouženě.“