O sedmatřicet bodů v průměru porážejí svitavští basketbalisté v dosavadním průběhu první ligy svoje soupeře. V krajském derby proti pardubickému celku BK Vividbooks z takto nastavené laťky znovu neslevili.

Ačkoli je konečný výsledek na pohled jednoznačný, tak zápas přinesl docela zajímavou podívanou a pro hosty je takový debakl možná příliš krutý.

Na ostří nože

Pardubice pod trenérskou taktovkou asistenta hlavního kouče áčka Dina Repeši Adama Konvalinky přijeli s jasným odhodláním favoritovi co nejvíce znepříjemnit jeho roli. Krok s ním však držely jen dvě minuty do stavu 4:4, potom se Svitavští rozjeli do vysokého tempa a dali soupeři jasně najevo, proč drtí prvoligovou konkurenci.

Ještě během úvodní periody si vypracovali bezmála dvacetibodový náskok a jasně tím vystavěli koleje, po kterých utkání pojede.

Domácí basketbalisté vycházeli z kvalitní obrany, proti níž neměli pardubičtí mladíci přes veškerou snahu protizbraň. V podkošovém prostoru dominoval na obou stranách hřiště Jokl. Nápaditá a pestrá hra Turů vedla ke skóre 31:13 po deseti minutách a k tomu, že se pevně chopili taktovky střetnutí.

Soupeř se tomu pokusil čelit zvýšenou tvrdostí, ale domácí si to nenechali líbit, takže se hlavně ve druhé a třetí čtvrtce na palubovce chvílemi dost jiskřilo. Ostatně tři vyfaulovaní pardubičtí hráči, celkových 43 odpískaných osobních chyb, nebo 54 házených šestek, to jsou čísla, která svědčí o tom, že to místy byla pořádná „řežba“.

Výsledkově však nikoli, tak nebylo co řešit, stovku po několika minutých pokusech trefil v závěru utkání Jansa.

„Očekávali jsme těžký zápas proti mladému ambicióznímu družstvu Pardubic. Byl jsem trochu zklamaný, jak ten duel vypadal, protože některé zákroky se mi vůbec nelíbily. Vyplynulo to však z toho, jaký styl hry se pustil. Za vítězství jsem však samozřejmě rád,“ vyjádřil se svitavský kouč Peter Bálint.

1. liga skupina Východ, 9. kolo:

Tuři Svitavy – BK Vividbooks Pardubice 104:63 (31:13, 51:33, 85:55)

Body: Jokl 24, Bálint 16, Slezák 14, Hlobil 12, J. Svojanovský 11, Jansa 10, Baťa 8, Novák 6, Prokop 3 – Tkadlec 17, Burda 12, Mikuláš 8, Vlček 7, M. Svojanovský 6, Kalný 6, Půlpán 2, Dvořák 2, Mrázek 2, Suchomel 1. Rozhodčí: Dombrovský, Kult. Fauly: 17:26. Pět chyb: Půlpán, Vlček, Kalný (vš. Pardubice). Trestné hody: 33/24 – 21/11. Trojky: 10:6. Doskoky: 45:33. Diváci: 289.

Další výsledky:

Prostějov – Opava 97:69, BC Vysočina – Snakes Ostrava 72:89, Olomouc – Brno 83:89, Zlín – Nový Jičín 84:91.

Pořadí:

1. Svitavy (18), 2. Snakes Ostrava (16), 3. Nový Jičín (15), 4. Brno (14), 5. Olomouc (13), 6. Prostějov (12), 7. Pardubice (12), 8. Zlín (12), 9. Opava (11), 10. BC Vysočina (9).

Oba krajští rivalové se ve středu 17. listopadu postaví proti sobě znovu, tentokrát v rámci českého poháru. Hrát se bude od 18:30 v hale Dašická.