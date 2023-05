Vyrovnané bitvy, ve kterých ale chybí Pardubicím hráči typu Waltona a Nicholse

ANALÝZA/ Mise nesplněna. Pardubičtí basketbalisté si jeli do Děčína minimálně pro jednu výhru, která by je před domácími odvetami hodila do psychologické výhody. Podstatně blíž k ní měli v prvním utkání semifinálové série těchto dvou tradičních soupeřů. Zahodili však poslední střelu v základní hrací době a poté nevyřešili košem ani nabídku v koncovce prodloužení. Nakonec padli 85:88. Druhý střet ztratila Beksa ve druhé čtvrtině, přestože se dokázala vrátit do zápasu. Prohra 74:83 znamenala druhý bod pro Válečníky.

Pardubičtí basketbalisté nezvládli oba zápasy na půdě Děčína a na domácí palubovce v hale Dašická tak musí nejlépe obě střetnutí vyhrát. | Foto: DENÍK/Saša Vanžura