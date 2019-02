Módní přehlídka v rozehrané soutěži. Ano, i takový luxus si mohou dovolit čeští basketbalisté. Postup na mistrovství světa si zajistili s obrovským předstihem. V řeči basketbalové kvalifikace dvě okna před termínem. Dá se říct, že se už mohou chystat do Číny. A po víkendu si mohou do svých zavazadel přibalit také společenský oblek. O reprezentování reprezentantů v daleké Asii se postarala firma Blažek.

„Hledali jsme něco, co by mělo spojitost s Českou republikou. Zvolili jsme červené káro s modrým podkladem a bílou košilí, takže v outfitu se objevují národní barvy. Módní dům Blažek má ve znaku lvíčka stejně jako Česká republika a český basketbalový tým,“ vysvětluje zakladatel firmy Ladislav Blažek.

Jeho podřízení dostali k ruce pomocníka z řad českých Lvů. Na výběru modelu se nejvíc podílel Vojtěch Hruban.

„Splnilo to moje očekávání. Vypadáme v tom dobře a není to nudné. Každý si toho všimne a uvidí, že to není business trip, ale sportovní výprava. Takže to je přesně to, co jsem chtěl. Kolekce se líbí i spoluhráčům, což mě samozřejmě hřeje u srdíčka. Uvidíme, co na to řeknou Saty (pozn. red. – Tomáš Satoranský) s Veselkou (pozn. red. – Jan Veselý), až se po sezoně připojí k našemu týmu,“ říká spoluautor.

A jaképak tutlání. Český národní tým šel okamžitě s kůží na trh. V Obchodním centru Chodov si čtrnáctka dlouhánů vyzkoušela, jak by obstáli v modelingu. Pro přítomné návštěvníky se jednalo o velkou show. Vždyť z ničeho nic se po eskalátorech spustili dvoumetroví borci. Až na jednoho stejně odění do kostkovaných obleků. Tu výjimku představoval trenér Ronen Ginzburg, který špalír uzavíral.

„Byl jsem hrozně nervózní, protože jsem počítal schody a zmatkoval. Nevěděl jsem, jestli mám jít na třetí nebo mají být tři volné, což mi nikdo neřekl. Jakmile jsem zvládl první překážku jezdící schody, tak jsem byl v pohodě,“ smál se Jaromír Bohačík.

„Oblečení je pohodlné, a to považuji za nejdůležitější. A navíc v tom vypadáme skvěle. Jsme spokojení a těšíme se na to, že cestování najednou bude zajímavější. Snad se v tom trochu vyřádíme. Od začátku jsme chtěli kostku a Vojta to pojal tak, že budeme chodit v našich národních barvách. Je fajn, že tento nápad má hloubku a nějaké téma,“ všiml si Jaromír Bohačík.

Basketbalová kariéra není nekonečná. Třeba se mezi diváky nacházel zástupce nějaké modelingové agentury a někomu z českých Lvů přistane na stole neobvyklý kontrakt…

„Byl to skvělý pocit, ale doufám, že to bylo naposledy,“ žertoval kapitán reprezentace Pavel Pumprla. „Ne, samozřejmě mi to nějak nevadilo. Pro zpestření je to fajn, ale že by to bylo něco, co by mě lákalo dělat víckrát. Spíš jsem se těšil na oblek. Je to něco jiného, než na co jsme zvyklí, člověk se v tom i jinak cítí. Já jen doufám, že se dostanu do situace, kdy bych mohl obleky nosit častěji,“ naznačuje, kam chce směřovat svůj další život.



Klubovou kariéru Patrik Auda nyní nasměroval do Itálie. A země na Apeninském poloostrově je módou proslulá.

Po zápasech bývá u nás v šatně rvačka o zrcadlo. Kluci se vysprchují, všichni si fénují vlasy, půjčují si fény, hledají, kdo má nejlepší gel na vlasy a podobně,“ popisuje, jak to chodí v kabině Pistoi.

„Oblek, který vybral Vojta, se mi líbí hodně. S těmi bílými botami to vypadá sportovněji. Je to takové oživení, když nejde jen o klasické černé sako. Určitě to je zábavnější,“ dodává Patrik Auda.

Od dětských let po reprezentační roky jsou zvyklí na teplákové soupravy. Ve sportovním je potkáte i v letadle. Poznat je v Číně, bude rébus…

„Je to pro nás příjemná změna a zpestření z našeho klasického teplákového oblečení. Myslím, že při přehlídce jsme v oblecích vypadali pěkně a věřím, že jsme se líbili. Osobně jsem byl při tom vystoupení nervózní, abych to ostatním nepokazil. Sám bych asi modelem být nemohl,“ přemítá Jakub Šiřina.

Trochu jako zjevením působil pro neznalé věci mezi bílými kolegy naturalizovaný Američan Blake Schilb. Když se dozvěděl, že oblek vybíral Hruban, byl překvapený.

„To se Vojtovi fakt povedlo. Je to moc pěkné, každý byl na přehlídku vystajlovaný a u Blažka odvedli velmi dobrou práci při šití obleků každému na míru. A mně osobně se k tomu moc líbí i ty bílé boty. Dává to nohám šmrnc,“ pochvaluje si křídlo francouzského Chalons Reims.