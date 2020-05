Vyoral jako „sedláci“, Svoboda postupuje

Jak je to daleko z Ostravy do Chlumce nad Cidlinou? Přesně 266 km. Pardubický basketbalista Tomáš Vyoral ale nemusel cestovat ani metr. V Ostravě, kde se konalo druhé kolo základní skupiny soutěže Kooperativa NBL 1 on 1 Challenge, totiž dopadl jako pověstní sedláci u Chlumce. Přitom patřil k favoritům.

Basketbalový koš. Ilustrační foto | Foto: Archiv