Tuřii odehráli znovu velice dobrý první poločas, do kterého vstoupili bodovou šňůrou 11:0 (za dvě a půl minuty hry) a oslabenému soupeři utekli na více než dvacetibodový rozdíl. Pod jeho dojmem polevili po změně stran v koncentraci, čehož využil zejména ostravský ostrostřelec Newkirk, ale na výsledku to nemohlo nic zásadního změnit. Stovku trefil k potěše zaplněné haly trojkou domácí benjamínek Svojanovský.

Domácí předčili soupeře ve všech směrech, především na doskoku, ale přesto nebyl trenér Lukáš Pivoda úplně spokojen. Proč? To naznačují výsledky poločasů: první 58:36, druhý 50:50.

„Jsem rád, že jsme utkání zvládli a potvrdili roli favorita, spokojen však mohu být jen s výkonem a výsledkem v prvním poločase. S druhým daleko méně. Pořád si říkáme, že zápas se hraje čtyřicet minut a je potřeba hrát koncentrovaně a ve vysokém tempu skutečně celých čtyřicet a ne jen dvacet minut. Ale potom za druhý poločas dostaneme padesát bodů a hrajeme s Ostravou vyrovnaně, přestože jsme ji v první půli porazili o dvaadvacet. To není akceptovatelné. Někdo si možná řekne, že když se vede vysokým rozdílem, tak koncentrace zákonitě poleví, ale s tím nesouhlasím. Tohle jsou profesionální hráči a ti musí hrát čtyřicet minut. Nemuselo by se nám to v dalších utkáních vyplatit, po změně stran to určitě nebyla hra s vítěznou mentalitou,“ nelíbilo se svitavskému lodivodovi.

„Samozřejmě tam ale byla i řada dobrých věcí: 17 útočných doskoků, 24 asistencí, 41 bodů hráčů z lavičky. Ale s naší hrou po celou dobu utkání to nebylo v pořádku,“ dodal Lukáš Pivoda.

„Vítězství domácích bylo zasloužené. My jsme přijeli bez dvou pro nás stěžejních zkušených hráčů Bohačíka a Pumprly. Z naší strany byla vidět od začátku nervozita, pod tlakem jsme dělali hodně chyb, ztrát a hloupých rozhodnutí v útoku i v obraně. Z toho pramenilo vysoké skóre ve prospěch Svitav. Druhý poločas přinesl z naší strany alespoň bojovnost. Nezabalili jsme zápas, nenechali si naložit o padesát bodů jako minule doma. Někteří mladí hráči ukázali, že se umí poprat o výsledek. Pár pozitivních věcí by se tedy našlo. Lepší by byla výhra, ale faktem je, že bez dvou klíčových hráčů jsme do Svitav těžko mohli jet zvítězit,“ shrnul svoje pocity ostravský kouč Peter Bálint.

14. KOLO:

Dekstone Tuři Svitavy – NH Ostrava 108:86 (26:16, 58:36, 81:63)

Body: Crandall 17, Kovář 15, Puršl 13, Marko 12, Slezák 12, Dodd 11, O'Brien 10, Kotásek 7, Jelínek 6, Svojanovský 3, Hlobil 2 – Newkirk 34, Holsey 16, Nábělek 12, Šmíd 10, Svoboda 5, Lukáč 5, Koloničný 2, Choleva 2. Rozhodčí: Vyklický, Karafiát, Pokorný. Fauly: 25:25. Pět chyb: 32. Holsey (Ostrava). Trestné hody: 38/27 – 26/17. Trojky: 9:7. Doskoky: 48:27. Diváci: 834. Nejlepší hráč zápasu: Marko (Svitavy).

Další výsledky:

BK Opava – BK Armex Děčín 87:70, ERA Basketball Nymburk – Geosan Kolín 114:75, mmcité1 Basket Brno – BK JIP Pardubice 80:75, USK Praha – BK Olomoucko 84:77, Sluneta Ústí nad Labem – Kingspan Královští sokoli Hradec Králové (neděle, 18:00).

Pořadí:

1. ERA Basketball Nymburk (100.0), 2. BK Opava (92.9), 3. Dekstone Tuři Svitavy (64.3), 4. BK JIP Pardubice (64.3), 5. Sluneta Ústí nad Labem (53.8), 6. BK Olomoucko (53.3), 7. USK Praha (53.3), 8. BK Armex Děčín (42.9), 9. Kingspan Královští sokoli Hradec Králové (23.1), 10. mmcité1 Basket Brno (14.3), 11. BC Geosan Kolín (14.3), 12. NH Ostrava (14.3).

Příště:

mmcité1 Basket Brno vs. Dekstone Tuři Svitavy (sobota 21. prosince, 18:00).