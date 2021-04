První utkání předkola play off hostila sportovní hala Na Střelnici. Předpokládala se vyrovnanost souboje Turů se Slunetou a toto očekávání bylo beze zbytku naplněno.

Za celý první poločas rozdíl ve skóre ani jednou nepřevýšil čtyři body a soupeři se střídali v těsném vedení. Domácím nadmíru vycházela střelba z dálky, už do přestávky vysázeli devět trojkových projektilů, měli však zásadní problémy s bráněním podkošového prostoru, kde se Sluneta prosazovala více, než by bylo zdrávo.

„V prvním poločase jsme dostali 34 bodů zpod koše při úspěšnosti skoro 80 procent, což je obrovské číslo,“ byl si vědom svitavský trenér Lukáš Pivoda.

Poločasové resumé ve prospěch Turů o bod věštilo pořádné drama.

Toho se pohříchu nezúčastnil Johnson, jenž neudržel nervy na uzdě a rozhodčí ho poslali do kabin. Jediný úsek, kdy se jeden z týmů malinko „utrhl“, byl závěr třetí čtvrtiny, ale sedmibodový náskok Slunety nebyl v ničem zlomový.

Turům totiž vyšel start do posledního kvartálu, kdy svoji ztrátu bleskově smazali a nervydrásající přetahovaná pokračovala do závěrečné vteřiny.

Minutu před koncem proměnil výborný Autrey dvě šestky (88:93), přesto nebylo daleko od kuriózní remízy.

Marko totiž vzápětí proměnil střelu z pole, následující ústecký útok Tuři zblokovali a měli jedinečnou příležitost z brejku vyrovnat. Míč ale obroučkou nepropadl.

Výsledek však přesto nechává do čtvrteční odvety úplně všechno otevřené.

„Pro všechny aktéry to bylo velice těžké utkání, nepamatuji tolik technických chyb. Po tom průběhu je výsledek z našeho pohledu přijatelný, mínus dva pořád nic není a v Ústí se bude hrát od znova,“ řekl Pivoda.

„Ve třech čtvrtinách jsme postrádali obranu. Řekli jsme si, že budeme zacpávat vymezené území, když tam Autrey a Hanes budou najíždět, ale nechávali jsme jim obrovské prostory k tomu, aby lehce skórovali,“ nelíbilo se Pivodovi.

Ani v útoku to od Turů optimální nebylo, byť devadesátibodové konto by zdánlivě mohlo svědčit o opaku. „Hlavně ve čtvrté čtvrtině jsme opět nedali spoustu otevřených střel, na které jsme měli čas, navíc jsme neproměnili pět šestek. Nicméně věřím, že na náš bojovný výkon navážeme a v Ústí to ve čtvrtek zvládneme,“ dodal Pivoda.

„Pro nás je to samozřejmě super výsledek. Zvítězili jsme i přesto, že domácím se po většinu času dařilo extrémně za tři body, na rozdíl od nás,“ vypíchl ústecký kormidelník Jan Šotnar značný rozdíl v trojkové produktivitě obou týmů.

„Hráli jsme ale hodně disciplinovaně v útoku, dostávali jsme míče do vnitřního prostoru jak nájezdem, tak přihrávkou, a především jsme ve Svitavách tentokrát neprohráli na doskoku. To byly stěžejní faktory. Na svoje hráče jsem hrdý, předvedli skvělý výkon,“ zdůraznil Šotnar.

„Mohlo to pro nás dopadnout určitě lépe, ale také daleko hůře. Důležité je, že do druhého zápasu máme solidní pozici, je to velice nadějné. Musíme si odpočinout a ukázat si věci, ve kterých jsme chybovali,“ uvedl top střelec zápasu Matěj Svoboda.

PŘEDKOLO PLAY OFF, 1. utkání:

Dekstone Tuři Svitavy – Sluneta Ústí nad Labem 91:93 (25:28, 49:48, 68:75)

Body: Svoboda 25, Marko 17, Slezák 16, Bujnoch 11, Sehnal 5, Pinkston 5, Welsch 5, Johnson 4, Dragoun 3 – Autrey 25, Rakočevič 21, Haymond 13, Hanes 11, Pecka 11, Fait 6, Haiblík 4, Maděra 2. Rozhodčí: Baloun, Kurz, Jeřáb. Fauly: 20:22. Pět chyb: 34. Haiblík (Ústí nad Labem). Diskvalifikační chyba: 25. Johnson (Svitavy). Trestné hody: 26/20 – 24/20. Trojky: 13:3. Doskoky: 34:38. Hráno bez diváků.

Další výsledek:

Děčín – Hradec Králové 89:86.

Příště:

2. utkání: Sluneta Ústí nad Labem vs. Dekstone Tuři Svitavy (čtvrtek 22. dubna, 18:00).