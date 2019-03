Východočeši dohnali Elbu k pláči

Pardubický kraj – Hrát co nejčastěji proti Ústí nad Labem. To by si, alespoň soudě podle výsledků uplynulého kola, přáli extraligoví hokejbalisté z Pardubic a Letohradu. Vylepšovali si skóre.

Ústeckým (modří) se nic nedařilo a tak je soupeř z Pardubic (bílí) převálcoval 0:8. | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

Finiš základní části hokejbalových soutěží je dohled, boj o co nejlepší výchozí pozice před play off vrcholí. V extralize si krajští zástupci s velkou chutí zastříleli proti odevzdaným Severočechům, ovšem v případě letohradských Jelenů nebyl uplynulý víkend úplně bez mráčku, jelikož utkání v Plzni se jim příliš nepovedlo. CROSSDOCK EXTRALIGA Elba DDM Ústí nad Labem – HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice 0:8 (0:2, 0:3, 0:3). Branky: 4. Březina, 10. Kohoutek (Förstl), 25. Moravec (Förstl, Kohoutek), 28. Česák (Březina, Krejčí), 29. Moravec (Kohoutek), 38. Česák (Březina, Vlasák), 41. Česák (Březina, Krejčí), 42. Förstl. Sestava: Stárek – Filip, Novotný, Zajíček, Krejčí, Bucek – Březina, Vlasák, Česák, Kohoutek, Förstl, Moravec, Staněk.



„Nakonec jsme po všech omluvenkách jeli pouze ve dvanácti hráčích. I tak jsme chtěli hrát svoji hru a nekoukat na soupeře. V první třetině jsme dali dva góly, ale výkon ještě nebyl ideální. Od druhé části jsme se zlepšili a těší mě, že jsme dali hodně branek, využili přesilovky a udrželi čisté konto. Při vší úctě Ústí nebylo tak těžkým protivníkem jako v minulosti. Ale musím kluky pochválit, jak jsme hodili nepovedenou Plzeň za hlavu,“ vyjádřil se trenér Jiří Mašík.



HBC Plzeň – SK Hokejbal Letohrad 6:2 (3:1, 0:1, 3:0). Branky: 4. J. Benedikt (O. Benedikt, Roušal), 8. Kastner (Švarc), 14. Kunzmann (Kastner, Švarc), 33. Švarc (Majer), 35. Vobruba (Švarc, O. Benedikt), 39. Hanuš (Švarc) – 11. J. Lux (Macháček, Havlík), 17. Krejsa (J. Hejtmánek, Věchet). Sestava: Šimara (35. Novák) – Krejsa, F. Lux, Teplý, Fajfr, J. Hejtmánek, Adamec – Věchet, Halbrštát, Faltus, Lajčiak, Bogdány, Havlík, Macháček, J. Lux, Anýž, Bečka.



Hostům se nepovedl začátek utkání a hned v úvodní třetině nabrali ztrátu. Zlepšení v prostřední periodě znamenalo snížení na rozdíl jediné branky, ovšem to bylo z jejich strany všechno, protože domácí nepřipustili komplikace, znovu ve skóre odskočili a bezpečně zvítězili.



SK Hokejbal Letohrad — Elba DDM Ústí nad Labem 10:2 (6:0, 2:2, 2:0). Branky: 1. Krejsa (Teplý, Faltus), 5. Faltus (Teplý, Krejsa), 7. J. Hejtmánek (Halbrštát, Krejsa), 8. Adamec (Věchet, J. Lux), 10. Věchet (J. Lux, Lajčiak), 10. Krejsa, 24. Fajfr (Lajčiak, Macháček), 25. Macháček (J. Lux), 35. Havlík (Bogdány, Lajčiak), 45. Faltus (Novák, Teplý) – 20. Čejka (Červinka, Langthaler), 23. Bím (Tomáš). Sestava: Novák – F. Lux, Teplý, Adamec, J. Hejtmánek, Anýž – Krejsa, Halbrštát, Faltus, Bogdány, Lajčiak, Macháček, Havlík, Fajfr, D. Hejtmánek, J. Lux, Věchet.



Pokud si snad hráči Elby mysleli, že po debaklu s Pardubicemi si na hřišti dalšího východočeského soupeře spraví chuť, museli na to velice rychle zapomenout. Jeleni je totiž přivítali pořádným kvapíkem, během necelých deseti minut je zasypali přívalem šesti gólů a po zápase tak bylo v podstatě ještě dříve, než pořádně začal. A protože Letohrad ani v dalším průběhu neztratili nic na střelecké fazóně, byl z toho nakonec dvouciferný výsledek, když u „jubilejní“ trefy asistoval také gólman Novák. Letohrad si drží lichotivý třetí „flek“ v extraligové tabulce, má ovšem o jeden až dva zápasy více než konkurence. Pardubice jsou šesté. 1. LIGA Největší drama bylo v rámci uplynulého prvoligového dějství k vidění v Přelouči, a to nejenom „zásluhou“ šestnácti vyloučení. Špatně rozehraný duel Jestřábi zachránili v poslední pětiminutovce, mimo jiné zásluhou gól při vlastním oslabení urvali cenný bod. Druhý navíc však cestoval na Moravu, v dovednostní disciplíně byli úspěšnější Buldoci. Dařilo se Kometě Polička, která měla sice k dispozici jenom devět hráčů do pole, ale přesto vyloupila Hostivař. Ve Svítkově se rozdávala hokejbalová radost, domácí Stars suverénně rozstříleli Jindřichův Hradec.



HC Jestřábi Přelouč – HbK Bulldogs Brno 4:5 SS (2:3, 0:1, 2:0 – 0:0 , 0:1). Branky: Vlk, M. Šimek, Příhoda, Hejhal – Makara 2, Baláč, Šmarda, rozhodující nájezd Fišar.



Další výsledky: HBC Hostivař – SK Kometa Polička 2:4 (1:1, 0:2, 1:1), HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice – Olymp Jindřichův Hradec 9:1 (3:0, 2:0, 4:1). 2. LIGA Do jarních bojů se pustili i hokejbalisté v nejvyšší regionální soutěži. A hned úvodní dějství přineslo nevídané skóre v Heřmanově Městci. Zatímco domácí Ježci se ze „zimního spánku“ probudili velmi svižně, tak jejich soupeři ze Svitav zůstali v hlubokém deliriu. Přece jenom, pětadvacet „kusů“ ve vlastní síti, to je poněkud silná káva. Ježci si rekordní výhrou pojistili svoje vedoucí umístění.



Výsledky: SK Hokejbal Žamberk – HC Jestřábi Přelouč B 6:1 (3:0, 1:1, 2:0), HBC JTEKT Svítkov Stars Pardubice – HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B 2:7 (0:1, 2:2, 0:4), HC Jestřábi Přelouč B – HBC Hradec Králové 1988 B 4:3 (1:1, 2:1, 1:1), Ježci Heřmanův Městec – 1. HBC Svitavy 25:1 (3:0, 10:1, 12:0), TJ Lokomotiva Česká Třebová – HBC Chlumec nad Cidlinou 5:1 (2:1, 1:0, 2:0).

Autor: Radek Halva