Stejně jako všechny ostatní sportovní soutěže zasáhla také ragbyovou ligu covidová krize plnou měrou. Nepodařilo se ji dohrát, ze základní části zůstalo pět neodehraných duelů a na očekávaný vrchol v podobě play off vůbec nedošlo.

A pohříchu ani nedojde…

Nováčky nejvyšší ragbyové ligy byli letos hráči RC Přelouč. A jako jediní z celé sedmičky účastníků odehráli kompletních sedm zápasů v rámci základní části. I přes šest porážek a jedinou výhru hodnotí v Přelouči svoje vystoupení spíše kladně. Tým v žádném utkání vyloženě nepropadl a s každým soupeřem hrál vyrovnanou partii.

Právem mezi elitou

O celkovou bilanci ragbistů Přelouče se postaralo devět hráčů, kteří položili patnáct pětek, proměnili sedm trestných kopů a dvanáct následných kopů po položené pětce. Celkem získali 120 bodů.

Nejúspěšnějším bodujícím hráčem se stal Jan Kohout s 35 body před Janem Čížkem (25) a Vítem Rozkošným (24). Dalšími hráči, kteří položili po jedné pětce, byli Krejzl, Nevrlý, Jakub Čížek, Trunec, Pavelka a Doležel. Každý z nich zásluhou toho na přeloučské konto zapsal po pěti bodech.

Nejvíce pětek (5) položil Jan Čížek, nejvíce trestných kopů (5) proměnil Jan Kohout a nejvíce následných kopů po pětce (12) zužitkoval Vít Rozkošný, mimochodem jediný přeloučský ragbista, který je v průběhu sezony zahrával (s úspěšností 15/12).

„Základní část jsme zvládli velmi dobře a všem dokázali, že do nejvyšší ragbyové soutěže patříme. Co se dál ve sportovním prostředí bude dít, to uvidíme, nicméně my rozhodně nebudeme zahálet. Všichni si vyléčíme drobné šrámy a zranění a budeme, pokud to aktuálně půjde, poctivě trénovat a připravovat se na další zápasy,“ uvedl po přerušení sezony přeloučský trenér Martin Kohout.

To ovšem ještě netušil, že ony další zápasy se budou týkat sezony 2021, ta letošní po rozhodnutí Výkonného výboru České ragbyové unie skončila a nebude se dohrávat. Přelouč ji uzavřela na sedmé příčce neúplné tabulky se šesti získanými body.

„Nevím, co si o tom mám myslet. Proč se nás ptali, zda-li chceme soutěž dohrát, aby pak rozhodli proti většině a zabalili to. Myslím si, že to bylo unáhlené rozhodnutí. Mohli s tím počkat až do začátku roku 2021. Těch pět neodehraných utkání se mohlo podle předem stanovených pravidel prohlásit za nerozhodné, přidělit týmům body a uzavřít základní soutěž. Na jaře pak dohrát play off o titul a o konečné umístění od pátého do osmého místa. Navíc odehráli jsme jako jediní všech sedm utkání a ty nám vejboři anulovali. Takhle jsme si návrat do ligy v Přelouči nepředstavovali,“ vyjádřil se k rozhodnutí vedení Unie Martin Kohout.

Ještě lze připomenout, že jeden z přeloučských hráčů se postaral o kuriózní situace, která se na podzim udála a na ragbyových hřištích nebývá tak často k vidění. Vše se odehrálo při zářijovém utkání třetího kola Tatra Smíchov – RC Přelouč, kdy se hostujícímu Vojtěchu Horáčkovi podařilo při konverzi po pětce vyběhnutím proti kopajícímu hráči Tatry srazit míč a zabránit získání dvou bodů v soupeřův prospěch.

Statistické okénko



Přehled prvoligových utkání RC Přelouč v anulované podzimní části: RC Sparta Praha – RC Přelouč 48:13 (body: Přelouče: Jan Čížek 5, Rozkošný 5, Kohout 3), RC Přelouč – JIMI RC Vyškov 9:30 (Kohout 6, Rozkošný 3), RC Tatra Smíchov – RC Přelouč 37:21 (body: Rozkošný 6, Krejzl 5, Kohout 5, Nevrlý 5), RC Přelouč – RC Dragon Brno 26:41 (Kohout 10, Rozkošný 6, Jan Čížek 5, Jakub Čížek 5), RC Mountfield Říčany – RC Přelouč 30:13 (Trunec 5, Jan Čížek 5, Kohout 3), RC Přelouč – RC Slavia Praha 31:24 (Kohout 8, Rozkošný 8, Pavelka 5, Doležel 5, Jan Čížek 5), RC Praga Praha – RC Přelouč 31:7 (Jan Čížek 5, Rozkošný 2).



Složení týmu RC Přelouč: Novák, Staněk, Dušek, Čejka, Horáček, Charvát, Trunec, Pánek, Hanč, Šmíd, Suchý, Jech, Krejzl, Dostál, Rozkošný, Jan Čížek, Pavelka, Doležel, Nevrlý, Petržilka, Jakub Čížek, Kohout.

Ragbyová unie sezonu anulovala

Bez vyhlášení mistra, bez postupu a sestupů. Zkrátka jakoby se vůbec nehrálo… Na jaře se začne zase od „nuly“.

Výkonný výbor České ragbyové unie schválil na svém zasedání návrh svého předseda Dušana Palcra, aby byly soutěže mužů (1. a 2. liga) v patnáctkovém ragby anulovány. Z osmadvaceti utkání základní části první ligy bylo do druhého říjnového víkendu a přerušení sezony odehráno třiadvacet. Zprvu se uvažovalo, že se soutěž dohraje v roce 2021 v rámci přípravy na jarní pokračování. Proto Česká ragbyová unie oslovila jednotlivé kluby, aby se vyjádřily k případné dohrávce ročníku 2020. A zajímavostí je, že kluby se vyjádřily v poměru 9:6 pro dohrání soutěží, mezi devítkou, která vyjádřila názor dokončit rozehrané soutěže, byl také ragbyový klub z Přelouče. Konečné rozhodnutí vedení unie je ovšem zcela odlišné.

Nový ročník ragbyových soutěží bude tedy zahájen na jaře a ukončen na podzim 2021. Systém jaro – podzim byl valnou hromadou všech klubů schválen před třemi lety závazně na tři další sezony, třebaže nyní se tímto modelem hrají soutěže ragby pouze v Česku a Švédsku.

Úřadujícím mistrem České republiky ragby tak nadále zůstává Sparta Praha, která vybojovala titul ve finále play off v listopadu 2019 vítězstvím nad Tatrou Smíchov. (ps, rh)