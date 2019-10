Vítězství nad konkurenty z kraje a florbalisté rychle šplhají vzhůru

Po rozpačitém nástupu do sezony se do slibné formy dostávají zdejší divizní florbalisté a začínají dokazovat, že jejich ambice zabojovat o postup do národní ligy nemusí být přehnané.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk Plachý