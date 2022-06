Celkovou vítězkou se stala teprve šestnáctiletá závodnice Aneta Koryntová, která reprezentuje pardubický klub Ok Ski. Pro tuto lyžařku to byly první zkušenosti se Světovým pohárem v kariéře. Zapsala tak světové unikum - vyhrát při teprve druhém startu v SP se ještě žádné travní lyžařce v historii nepovedlo.

„Vůbec jsem to nečekala. Po projetí cílem mi všichni běželi gratulovat, byla jsem překvapená. Na takový výsledek jsem vůbec nepomýšlela, nečekala jsem to. Z trati jsem byla mile překvapená, oproti pátku to bylo rychlejší a sedlo mi to,“ řekla nadšená Koryntová po závodě.

Vítězkou úvodního super G se stala pardubická závodnice Aneta Koryntová.Zdroj: Robert Hetfleisch

V závodě uspěla i Šárka Abrahamová, která Koryntovou doplnila na bedně a zaostala za touto vítězkou o pouhých 0.74 vteřiny.

„Být znovu na bedně je moc fajn pocit, doufala jsem, že se zadaří už včera, ale to bohužel nevyšlo. Dnes se mi jelo dobře, bylo to dost podobné tréninku. Kopec je tady letos moc krásný a s jízdou jsem velmi spokojená,“ hodnotila Abrahamová pro svazový web.

Další dvě české lyžařky skončily na velmi dobrém čtvrtém a pátém místě.

Mezi muži to byl velmi napínavý boj. Na druhém místě skončil Martin Barták o pouhých pět setin vteřiny za prvním švýcarským lyžařem Hueppim. Bartáka následoval na třetím místě Němec Knapp o dvě setiny vteřiny.

„Dnes to bylo opravdu natěsno. Jízda byla dobrá, lyže jely perfektně. Vstup do sezóny nemohl být lepší," okomentoval závod Barták pro web czech-ski.com.

Barták se díky svému umístění v prvním i druhém závodu SP vyšvihl do čela žebříčku Světového poháru.