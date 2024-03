Sérii, která je může posunout do Národní ligy, rozehráli o víkendu na své palubovce litomyšlští florbalisté. Po dvou zápasech třetího kola divizního play up proti Katům z Kadaně mají k postupu oba rivalové stejně daleko. A domácí hráči si tak trochu mohou rvát vlasy, protože byli blízko, aby na soupeřovu palubovku jeli za stavu 2:0. Obrovská škoda je pokažené koncovky druhého duelu, který měli rovněž rozehraný na vítězství.

Florbal Litomyšl vs. FBC DDM Kati Kadaň. | Video: Radek Halva

Zaplněná městská sportovní hala čekala s napětím, jak se bude vyvíjet první zápas proti zcela neznámému rivalovi. A vyvíjel se podle litomyšlských not, domácí florbalisté nepustili protivníka ani jednou do vedení a postupně navyšovali svůj náskok. Výbornými zákroky jim v klíčových situacích pomohl i Jonáš Moravec v brance. „Skvělá práce celého týmu vedla k vítězství. Vyzdvihl bych naše neuvěřitelné fanoušky. Musím pochválit i famózní výkon našeho brankáře,“ okomentoval duel trenér Tomáš Doubek.

Třebařovský lídr se mohl spolehnout na střelce Knápka. Ostrá palba v Sebranicích

O den později se rozjela druhá bitva, tentokrát o poznání vyrovnanější, přesto se nakláněl na litomyšlskou stranu. V nástupu do třetí periody domácí odskočili na 5:3 a když v čase 46:54 zvyšoval Matěj Gregor na 6:3, málokdo v hale pochyboval o tom, že druhá výhra zůstane doma. Kati ovšem zápas nezabalili a soupeře pokropili ne studenou, ale ledovou sprchou. A hlavním kropičem byl kadaňský ostrostřelec Mikuláš Kulík, který se čistým hattrickem postaral o vyrovnání. V 57. minutě využil jedinou přesilovku svého týmu a bylo to 6:6! Desetiminutové prodloužení nic zásadního nepřineslo a v nájezdech dopadla na domácí tým pohroma definitivně, protože z pěti exekutorů skóroval pouze Ryšavý, zatímco Kati se prosadili dvakrát. „Celý zápas celkem šel podle našich představ, ale třetí třetina se nám nevyvedla. Příští týden pojedeme do Kadaně mnohem silnější,“ uvedl trenér Doubek.

Zdroj: Radek Halva

DIVIZE – PLAY UP – 3. kolo:

1. ZÁPAS: Florbal Litomyšl – FBC DDM Kati Kadaň 9:3 (2:1, 4:1, 3:1). Branky: Gregor 2, Petr 2, Švec 2, Nonn, Pakosta, Smola – Kulík, Lenke, Prokop.

2. ZÁPAS: Florbal Litomyšl – FBC DDM Kati Kadaň 6:7 SN (2:1, 1:1, 3:4 – 0:0, 0:1). Branky: Nonn 2, Smola, Petr, Kulhavý, Gregor – Kulík 4, Štěrba, Muchna, rozhodující nájezd Lenke.

Stav série: 1:1.

Série se nyní stěhuje do Ústeckého kraje. Ve sportovní hale v Kadani se bude hrát třetí zápas v pátek 29. března od 19 hodin a čtvrtý o den později od 17.00. Pokud by byl po těchto střetnutích stav nerozhodný 2:2, hrálo by se páté utkání v Litomyšli na Velikonoční pondělí (17.00).