Jako první se rozjely souboje v mixech. A hned v prvním duelu skupiny došlo na pikantní duel mezi Hradcem a Pardubicemi, který doplnil francouzský celek Ponts-de-Cé. Ziskem první periody dobře začaly Pardubice. Poté bodoval i Hradec, jenže závěrečné dvě periody ukořistil Ponts-de-Cé a mohl se radovat z vítězství. Oba východočeské celky se představí znovu zítra. První zápasy se hrají od 11 hodin.

Kapitán mixu Pardubic Petr Lipový

V prvním duelu jste nakonec získali periodu, ale z výhry se radoval francouzský tým Ponts-de Cé. Jak první vystoupení na šampionátu hodnotíte?

Podle našich představ to úplně nebylo, ale jsme rádi za tu jednu získanou periodu, což je pro psychiku velmi důležité. Všichni víme, že jsme si ostatní periody pokazili vlastními chybami.



Jaký program vás dále čeká?

Každý mixový tým v základní skupině odehraje tři zápasy, nám tedy zbývají dva. Prvních devět týmů s nejvíce získanými periodami postupuje do semifinále. A z každého semifinále postoupí jeho vítěz do finále.



Jak jste se k tomuto netradičnímu sportu dostal?

Bylo to přes bývalou přítelkyni, která mě vzala na trénink, mně se to zalíbilo a zůstal jsem u toho. Hraji již dvanáctým rokem.



Co vás na kin-ballu nejvíce baví?

Super parta lidí, týmový duch.



Vy trénujete společně s Hradcem. Hecovali jste se však před světovým šampionátem, kde nastupujete jako soupeři?

Určitě se hecujeme. S kapitánem hradeckého týmu jsme se kočkovali už dva týdny dopředu. Ale jsme dobří přátele, takže je to kamarádské. Při hře to pak vůbec nevnímáte.



Jaké cíle máte pro tenhle velký turnaj?

Chtěli bychom se dostat do semifinále. Když to dobře půjde, tak zabojovat o medaile.



Jste rád, že se pořádá světový turnaj v Hradci?

Rozhodně. Nemusíme nikam cestovat a mohou se přijít podívat lidi z našeho okolí, kteří nikdy kin-ball neviděli. Kamarádi nám často říkají, že to ani není sport, ale myslím, že hned první zápas jim ukázal opak.



Podíval jste se s kin-ballem i po světě?

Byli jsme ve Španělsku, Belgii a v Japonsku.

