Florbalisté ze Smetanova města mají za sebou sedmnáctý vítězný duel v tomto ročníku divizní skupiny D a nestane-li se nic mimořádného, nemělo by jim utéci první místo a tím také přímé nasazení do druhého kola play up. Do vyřazovacích bojů se podívá po další výhře rovněž Vysoké Mýto a zásadní krok nyní učinil Letohrad. Naopak nad florbalisty FbK Orlicko-Třebovsko se zavírá divizní voda.

Branka Matěje Gregora (Florbal Litomyšl) v utkání proti Jihlavě. | Video: Radek Halva

Litomyšlští testovali florbalovou verzi fotbalového klasika Josefa Csaplára a jeho pasti, neboť opakovaně v průběhu zápolení s nebezpečnou Jihlavou ztratili dvoubrankový náskok. Teprve ve třetí třetině se jim povedlo odpor soupeře zlomit, i když definitivní klid na jejich holích se usadil až potom, co potvrdili výsledek při jihlavské power play do opuštěné branky. „Chtěli jsme navázat na vydařenou poslední třetinu minulého zápasu proti Orlicko-Třebovsku. To se nám povedlo, do utkání jsme vstoupili výborně, jenže pak přišel náš výpadek a soupeře jsme pustili do hry. S koncem utkání jsme však byli silnější a zvítězili. Byla to pro nás super prověrka,“ uvedl vedoucí družstva Michal Háp.

Další góly florbalistů Litomyšle:

Zdroj: Radek Halva

Zdroj: Radek Halva

Litomyšl udržela šestibodový odstup před druhými Hornets Brno a pokud ze závěrečných dvou kol základní části (venku Třebíč a doma Žďár nad Sázavou) vytěží alespoň bod, nikdo je o první pozici nepřipraví.

FOTOGALERIE: Slovan udeřil v prodloužení. Kohouti si pojistili vedoucí umístění

Dobrá florbalová zpráva přišla také z Vysokého Mýta, kde si tamní FTC sice cestu za pátou výhrou za sebou v zápase proti Havlíčkovu Brodu v závěru lehce zkomplikoval, ale situaci ustál a účast v play up má zajištěnou, neboť mimo top pětku v žádném případě neskončí. „Bylo to velmi těžké utkání s urputným soupeřem. Dobře jsme začali, možná nás soupeř trošku ukolébal, ale ve třetí třetině nás nenechal vydechnout. Chvílemi jsme hráli profesorský florbal a hosté trestali. Koncovka byla od nás naštěstí zvládnutá skvěle,“ radoval se vedoucí týmu týmu Aleš Dejdar.

Vysokomýtští florbalisté po vítězství nad Havlíčkovým Brodem.Zdroj: FTC Vysoké Mýto

A do třetice úspěch. Letohradští florbalisté zabrali v pravý čas, převálcovali protivníky ze Všestar a pokud finiš dlouhodobě části úplně nepokazí, neměl by jim start ve vyřazovacích bojích uniknout. „Byl to souboj o play up, očekávali jsme nervózní a vyrovnané utkání. Soupeř neměl příliš svůj den a když se nám podařilo odskočit o pár branek, tak se jeho hra začala v obraně sypat. K zápasu jsme přistoupili zodpovědně a nebezpečnou ofenzívu soupeře jsme eliminovali,“ byl spokojen kouč Petr Adamec.

Když je někde radost, tak jinde bývá zklamání a v případě této soutěže to platí pro Orlicko-Třebovsko, jehož divizní větev praskla. Kalich plný hořkosti si tamní hráči dopili v existenční bitvě s rezervou Hradce Králové a jejich naděje, že by se ještě dostali mimo sestupové pozice, jsou mizivé. „Bojovali jsme, ale těsné utkání opět vyznělo pro soupeře,“ smutnil trenér Martin Šmíd. Mimochodem čtyři poslední výsledky jeho svěřenců vypadají takto: 9:10 (PP), 6:7, 5:6, 8:9…

DIVIZE – skupina D

20. KOLO: Florbal Litomyšl – Andone SK Jihlava 10:6 (2:0, 3:5, 5:1). Branky Litomyšle: Vajrauch 2, Černý 2, Gregor, Holásek, Nonn, Nykl, Petr, Smola. FbK Orlicko-Třebovsko – FBC Hradec Králové B 8:9 (2:3, 2:4, 4:3). Branky Orlicko-Třebovska: V. Šmíd 3, Borovička, Jurco, Langer, Machatý, J. Šmíd. FTC Vysoké Mýto – TJ Sokol Havlíčkův Brod Erupting Dragons 10:8 (5:1, 4:3, 1:4). Branky Vysokého Mýta: Novák 3, Unzeitig 3, Kadavý, Rašek, Rolenec, Špaček. FBC Letohrad Orel Orlice – FBŠ Všestary 15:4 (3:1, 6:1, 6:2). Branky Letohradu: Skalický 5, Kubelka 4, Kuklík 2, Doleček, Jirásek, Kalous, Novák.

Další výsledky: Hornets Brno – Třebíč 14:4, Dobruška – Žďár nad Sázavou 8:5.

Aktuální pořadí:

1. Litomyšl 20 14 3 1 2 134:93 49

2. Hornets Brno 20 13 1 2 4 137:95 43

3. Vysoké Mýto 20 12 1 1 6 144:114 39

4. Letohrad 20 10 2 1 7 145:121 35

5. Žďár nad Sázavou 20 11 1 0 8 143:128 35

6. Jihlava 20 8 1 5 6 111:99 31

7. Všestary 20 9 0 0 11 135:154 27

8. Dobruška 20 7 1 2 10 93:116 25

9. Havlíčkův Brod 20 5 4 0 11 134:150 23

10. Hradec Králové B 20 6 0 3 11 126:151 21

11. Orlicko-Třebovsko 20 5 0 1 14 131:162 16

12. Třebíč 20 4 2 0 14 117:167 16

Příští program:

Sobota 10. února: Třebíč – Litomyšl, Jihlava – Orlicko-Třebovsko (oba 18.00), Havlíčkův Brod – Letohrad (19.00), Vysoké Mýto – Hradec Králové B (19.30).