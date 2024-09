Fanoušci, a bylo jich dvě stě, na první gól Litomyšle v domácí hale po postupu do národní ligy nečekali dlouho. Konkrétně rovných 40 sekund, než se ujala střela z hole Marka Lamplota. Úvodní třetina nabídla strhující bitvu s několika otočkami (1:0 – 1:2 – 3:2) a hodně nešťastným koncem pro Litomyšl. Vyrovnání na 3:3 ve hře čtyř proti čtyřem v čase 19:56 bylo z kategorie hodně zbytečných…

A možná se to projevilo ve druhé části, která se domácím nepovedla, dostali se pod tlak soupeře a ten svoje příležitosti využíval. „V první třetině to byl od nás dobrý výkon, ve druhé jsme vypadli z tempa a přestali hrát to, co jsme chtěli. Soupeř nás začal přehrávat individuálně i fyzicky,“ glosoval trenér Vilém Nonn.

Momentky ze zápasu:

Florbal Litomyšl vs. FBC Draci Říčany. | Video: Radek Halva

Stav 3:6 nevypadl vůbec dobře, ohromná snaha v poslední třetině sice vedla k poměrně výrazné převaze, jenže na skóre se to projevilo teprve v 59. minutě, což bylo příliš pozdě na to, aby se s výsledkem dalo ještě něco udělat. Navíc hru vabank Draci využili ještě jednou a navýšili stav do podoby, která je pro domácí možná příliš krutá. Jako názorný důkaz, že v národní lize nelze odehrát ani jednu slabší třetinu, to však posloužilo více než názorně.

„Ve třetí třetině jsme se herně do zápasu vrátili, ale bylo to bohužel pozdě. Zvítězil lepší tým, který hrál celých šedesát minut. Byl to rychlý, tvrdý, ale férový zápas. Poděkování zaslouží fanoušci za skvělou podporu,“ uvedl trenér Nonn.

Závěr utkání:

Florbal Litomyšl vs. FBC Draci Říčany. | Video: Radek Halva

K dalšímu zápasu se litomyšlští florbalisté vydají v neděli 29. září na jih Čech, jejich soupeřem bude celek FBC Písek.

NÁRODNÍ LIGA – skupina Západ: