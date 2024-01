Všichni čtyři regionální reprezentanti ve florbalové divizi ve víkendovém kole bodovali. Pro tři z nich to byly plusové zisky, jen hráči Orlicka-Třebovska nemohli být spokojeni. Zisk jednoho bodu je pro ně vzhledem k aktuálnímu špatnému tabulkovému postavení zoufale málo, nadto když měli souboj s Dobruškou na domácí palubovce rozehraný na vítězství.

Branka Marka Lamplota (Litomyšl) v utkání proti Hornets Brno. | Video: Radek Halva

Magnetem kola byl duel vedoucí Litomyšle s druhými Hornets z Brna. Před 150 diváky v městské sportovní hale se hrály spíše florbalové „šachy“. Hru obou soupeřů diktovaly opatrnost a snaha vyvarovat se laciných chyb, nadto velmi dobří gólmani na obou stranách nedovolili gólový rozlet. Fotbalovou terminologií řečeno se hrálo převážně uprostřed hřiště… Jako účinná zbraň ze strany domácích se ukázala být střelba ze střední vzdálenosti, díky níž ve druhé třetině otočili kormidlem zápasu z 1:2 na 3:2 a těsný náskok potom drželi do koncovky. V ní však ve svém jediném oslabení inkasovali vyrovnávací trefu a šlo se do prodloužení. V něm se nikdo neprosadil a z nájezdníků byl přesný pouze Smola, zatímco brankář Lamař všechny tři brněnské pokusy vychytal. Tím pádem do litomyšlské kapsy padl druhý bod a z toho vzešlo také další navýšení náskoku na první příčce. „Byl to zápas se vším všudy. Škoda, že nebereme tři body, ale lepší dva než nic,“ uvedl trenér Tomáš Doubek.

Rozhodující nájezd v podání Michaela Smoly:

Zdroj: Radek Halva

Další pasáže ze zápasu Litomyšl vs. Brno:

Zdroj: Radek Halva

Zdroj: Radek Halva

Zdroj: Radek Halva

V boji o postup do play up si pomohly dva týmy z Orlicka. Vysoké Mýto zvládlo „povinnost“ na půdě poslední Třebíče, i když Snipers utkání rozhodně neodevzdali. „Bylo to pro nás velmi těžké utkání, kdy nám soupeř nedal nic zadarmo. Nakonec jsme ale byli v koncovce šťastnější a odvezli si důležité body,“ radoval se vedoucí družstva Aleš Dejdar. Letohrad urval cennou dvoubodovou výhru v Jihlavě, rozhodl Kubelka dvě sekundy před koncem prodloužení. „S Jihlavou jsme sousedy v tabulce a podle toho zápas také vypadal. Vyrovnané utkání, kdy byl ve vedení pořád někdo jiný. Skvěle jsme v závěru dorovnali a zaslouženě potom vyválčili druhý bod,“ byl spokojen trenér Petr Adamec. Připomeňme, že do play up jde prvních pět týmů konečného pořadí divize D a naději bude mít ještě šestý při porovnání s ostatními čtyřmi divizními skupinami.

Orlicko-Třebovsko bojuje o záchranu a jeho boj se stále vice komplikuje (do regionální soutěže sestupují dva poslední celky z každé skupiny a čtyři nejhorší z desátých míst). Střetnutí s Dobruškou domácí florbalisté sami doslova zazdili. V čase 55:22 zvyšoval Martinásek jejich vedení na 9:6, přesto nepochopitelně nechali protivníka vyrovnat (mimo jiné inkasovali dvakrát v rozmezí jedenácti vteřin) a zmar dokonali inkasovanou brankou po půlminutě prodloužení. „Je to pořád dokola. Nezvládnutý začátek a poté musíme soupeře dohánět. Když ho dostaneme na lopatky, nezvládneme konec a prohrajeme. Ale nepřestávám klukům věřit, jsme super tým a společně to dokážeme,“ neztrácí optimismus trenér Martin Šmíd.

DIVIZE – skupina D

17. KOLO: Florbal Litomyšl – Hornets Brno ZŠ Horní 4:3 SN (1:1, 2:1, 0:1 – 0:0, 1:0). Branky Litomyšle: Macek, Smola, Lamplot, rozhodující nájezd Smola. Snipers Třebíč – FTC Vysoké Mýto 6:9 (1:1, 3:5, 2:3). Branky Vysokého Mýta: Unzeitig 3, Lesák 2, Novák 2, Fuňk, Záruba. Andone SK Jihlava – FBC Letohrad Orel Orlice 6:7 PP (2:2, 3:2, 1:2 – 0:1). Branky Letohradu: Majvald 3, Kubelka 2, Kalous, Šubert. FbK Orlicko-Třebovsko – FBC Dobruška 9:10 PP (3:5, 2:0, 4:4 – 0:1). Branky Orlicko-Třebovska: Minář 3, Holub, Machatý, Martinásek, Rozlívka, Vaněk, V. Šmíd.

Další výsledky: Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod 10:8, Hradec Králové B – Všestary 11:5.

Pořadí:

1. Florbal Litomyšl 17 12 2 1 2 110:75 41

2. Hornets Brno ZŠ Horní 17 10 1 2 4 112:83 34

3. Hippos Žďár nad Sázavou 17 10 1 0 6 127:109 32

4. FBC Letohrad Orel Orlice 17 9 2 0 6 118:103 31

5. FTC Vysoké Mýto 17 9 1 1 6 122:97 30

6. Andone SK Jihlava 17 7 1 5 4 94:83 28

7. FBŠ Všestary 17 9 0 0 8 122:126 27

8. FBC Dobruška 17 6 1 2 8 81:99 22

9. TJ Sokol Havlíčkův Brod 17 4 4 0 9 114:126 20

10. FbK Orlicko-Třebovsko 17 5 0 1 11 112:140 16

11. FbC Hradec Králové B 17 4 0 2 11 102:131 14

12. Snipers Třebíč 17 3 1 0 13 101:143 11

Příští program:

Sobota 20. ledna: Vysoké Mýto – Žďár nad Sázavou (17.00), Letohrad – Třebíč (18.30, SH Rokytnice v Orlických horách), Litomyšl – Hradec Králové B (20.00). Neděle 21. ledna: Hornets Brno – Orlicko-Třebovsko (14.30).